延續生涯最佳賽季　謝淑薇首重健康享受網球

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「台灣一姐」謝淑薇2018球季在澳網和溫網闖進16強，還奪下暌違多年WTA單打冠軍，詭異打法備受外國媒體和球迷認可，堪稱生涯最成功的賽季。接受《WTA》訪問，謝淑薇表示新賽季首要目標就是維持健康，純粹享受網球比賽。

「我會專注在我的身體狀況，抱持體能和健康，要有強大的肌肉，然後享受比賽。」謝淑薇說。上個賽季謝淑薇主要由哥哥謝政瀛擔任教練，法國籍男朋友也愛相隨，有時小侄子有跟著出國征戰。「我們一起旅行、比賽非常有玩，能有小朋友在身邊也很不錯。」

「我喜歡探索新的地方，到不曾去過的地方旅行，享受當地食物把網球拋在腦後。今年我去了希臘和附近的小島，超棒的。」謝淑薇說。「2019年我的目標是保持見抗，開心享受網球。訓練上我花費更多心力在體能以及伸展上，嘗試新的做法，我的計劃是不斷嘗試。」

謝淑薇賽季和去年相同，將從奧克蘭女網賽出發，接著雪梨然後迎接澳網的保分大戰。不過對於戰績和輸贏，她相對較為看嘆。「如果贏了那很好，輸了就走走看看這座城市，我不是執著於過去的人。勝利當下的感覺很棒，我希望我能繼續打出好球，享受網球。」

謝淑薇2018年拿下廣島女網賽冠軍，暌違6年再次拿到WTA單打冠軍。溫網前進16強的過程中擊敗球后哈勒普(Simona Halep)，澳網大爆冷連克穆格路莎（Garbine Muguruza）和拉萬絲卡(Agnieszka Radwanska)前進16強，目前排名28。