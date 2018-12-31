運動雲

> >

延續生涯最佳賽季　謝淑薇首重健康享受網球

ETtoday運動雲

▲▼謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「台灣一姐」謝淑薇2018球季在澳網和溫網闖進16強，還奪下暌違多年WTA單打冠軍，詭異打法備受外國媒體和球迷認可，堪稱生涯最成功的賽季。接受《WTA》訪問，謝淑薇表示新賽季首要目標就是維持健康，純粹享受網球比賽。

「我會專注在我的身體狀況，抱持體能和健康，要有強大的肌肉，然後享受比賽。」謝淑薇說。上個賽季謝淑薇主要由哥哥謝政瀛擔任教練，法國籍男朋友也愛相隨，有時小侄子有跟著出國征戰。「我們一起旅行、比賽非常有玩，能有小朋友在身邊也很不錯。」

「我喜歡探索新的地方，到不曾去過的地方旅行，享受當地食物把網球拋在腦後。今年我去了希臘和附近的小島，超棒的。」謝淑薇說。「2019年我的目標是保持見抗，開心享受網球。訓練上我花費更多心力在體能以及伸展上，嘗試新的做法，我的計劃是不斷嘗試。」

謝淑薇賽季和去年相同，將從奧克蘭女網賽出發，接著雪梨然後迎接澳網的保分大戰。不過對於戰績和輸贏，她相對較為看嘆。「如果贏了那很好，輸了就走走看看這座城市，我不是執著於過去的人。勝利當下的感覺很棒，我希望我能繼續打出好球，享受網球。」

謝淑薇2018年拿下廣島女網賽冠軍，暌違6年再次拿到WTA單打冠軍。溫網前進16強的過程中擊敗球后哈勒普(Simona Halep)，澳網大爆冷連克穆格路莎（Garbine Muguruza）和拉萬絲卡(Agnieszka Radwanska)前進16強，目前排名28。

▲▼謝淑薇。（圖／路透社）

關鍵字： 謝淑薇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

熱門新聞

海盜好隊友艾銳克加盟中信兄弟　張進德：有大聯盟實力

SBL／倒數2分鐘兩個「U」遭逆轉　麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

SBL／報恩范耿祥的信任　「大麥克」要讓教練笑著離開球場

勇士冠軍成員楊恩入金塊20天打4戰被裁　丹佛2主將即將回歸

日職／栗山英樹明年打線安排　王柏融排中外野或三壘

被「棄守」到不會打球　嘴綠出現離奇走步違例

讀者回應

﻿

最新新聞

1元旦霍普曼盃費德勒對戰小威

2陳偉殷明年輪值？　球迷想法；第5號先發

3南韓對沙烏地　黃喜灿扛孫興慜位置

4新科火球男！紅雀菜鳥希克斯擊敗查普曼

5謝淑薇首重健康享受網球

熱門新聞

1艾銳克來台　張進德：大聯盟實力

2SBL／麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

3SBL／麥克連報恩范耿祥的信任

4「尼克楊」入金塊20天打4戰被裁

5栗山英樹：王柏融排中外野或三壘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

泰山高中階梯訓練

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366