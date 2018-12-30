SBL／璞園新洋將抵台　後衛強森擁有2年NBA資歷

▲璞園新洋將強森（Orlando Johnson）擁有2年NBA資歷。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／新竹報導

璞園在撤換受傷的「Mr.Everything」瓊斯（Emmanuel Jones）之後，緊急找來新洋將，擁有2季NBA資歷的強森（Orlando Johnson）。不過強森因為護照被偷的問題，沒辦法趕在本週登場，不過30日也順利抵達台灣於新竹市立體育館與球團會合。

衛冕軍璞園開季狀況不佳，將苦工型長人麥克（Michael Holyfield）換成風格較為全面的前鋒凱爾（Kyle Meyer）之後才回穩，不過瓊斯卻因為受傷的問題在聖誕節遭到解約，對於新洋將總教練麥班達保密到家，且後來還因為車子被破窗護照一同被偷，來不及在本週開賽之前抵台導致來不及登錄，璞園被迫只能以凱爾單洋將出戰30日隊台啤的比賽。

不過這名洋將也在30日抵達台灣並且隨隊來到新竹體育館，也才曝光這名洋將的身份，正是2012年NBA選秀會上被國王次輪第36順位挑中後交易到溜馬的後衛強森。

強森在NBA登記的身高為196公分，與204公分的凱爾搭配符合405公分的雙洋將身高上限。而他在NBA 2季出賽103場，平均10.8分鐘貢獻3.2分、1.7籃板、0.7助攻，之後有過中國NBL、菲律賓PBA以及黎巴嫩聯賽的經驗，且他在NBL、PBA都有場均30分以上的實力。

▲強森（Orlando Johnson）30日抵台隨著球隊來到新竹體育館。（圖／籃協提供）