運動雲

> >

SBL／璞園新洋將抵台　後衛強森擁有2年NBA資歷

ETtoday運動雲

▲▼璞園新洋將，強森（Orlando Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲璞園新洋將強森（Orlando Johnson）擁有2年NBA資歷。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／新竹報導

璞園在撤換受傷的「Mr.Everything」瓊斯（Emmanuel Jones）之後，緊急找來新洋將，擁有2季NBA資歷的強森（Orlando Johnson）。不過強森因為護照被偷的問題，沒辦法趕在本週登場，不過30日也順利抵達台灣於新竹市立體育館與球團會合。

衛冕軍璞園開季狀況不佳，將苦工型長人麥克（Michael Holyfield）換成風格較為全面的前鋒凱爾（Kyle Meyer）之後才回穩，不過瓊斯卻因為受傷的問題在聖誕節遭到解約，對於新洋將總教練麥班達保密到家，且後來還因為車子被破窗護照一同被偷，來不及在本週開賽之前抵台導致來不及登錄，璞園被迫只能以凱爾單洋將出戰30日隊台啤的比賽。

不過這名洋將也在30日抵達台灣並且隨隊來到新竹體育館，也才曝光這名洋將的身份，正是2012年NBA選秀會上被國王次輪第36順位挑中後交易到溜馬的後衛強森。

強森在NBA登記的身高為196公分，與204公分的凱爾搭配符合405公分的雙洋將身高上限。而他在NBA 2季出賽103場，平均10.8分鐘貢獻3.2分、1.7籃板、0.7助攻，之後有過中國NBL、菲律賓PBA以及黎巴嫩聯賽的經驗，且他在NBL、PBA都有場均30分以上的實力。

▲▼璞園新洋將，強森（Orlando Johnson）與總教練麥班達。（圖／籃協提供）

▲▼璞園新洋將，強森（Orlando Johnson）與總教練麥班達。（圖／籃協提供）

▲強森（Orlando Johnson）30日抵台隨著球隊來到新竹體育館。（圖／籃協提供）

關鍵字： 璞園強森SBL
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

辣模被爆劈腿史「睡遍半個嘻哈圈」　崩潰痛哭割腕

熱門新聞

傳馬查多已經決定加盟洋基！　預計新年後公布合約

尤基里斯打擊史上最怪異　專家：他值得進名人堂

中職／兄弟簽多功能野手艾銳克　新球季洋將2投1野

十大令人驚豔的初登板　大谷翔平「惡魔指叉球」最恐怖

戴資穎史上最難纏　印度前球后連吞12敗盼完婚後突破

中職／洋砲艾銳克興奮加入兄弟　IG秀中文與我國旗

讀者回應

﻿

最新新聞

1巫師剩8人　畢爾：像打大學聯賽

2綠軍19分逆轉勝　厄文訓話效果佳

3湯神歸位狂飆　年末最終戰轟32分

4被棄守到傻了　嘴綠出現離奇走步

5羅嘉仁澳職首度掉分

熱門新聞

1外傳馬查多已經決定加盟洋基！

2尤基里斯打擊怪到可以進名人堂

3兄弟簽艾銳克　新球季洋將2投1野

4十大新秀　大谷惡魔指叉最恐怖

5印度前球后嘆戴資穎史上最難纏

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

泰山高中階梯訓練

澎湖男兒的花蓮夢

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366