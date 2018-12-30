尤基里斯打擊史上最怪異　專家：他值得進名人堂

▲尤基里斯明年取得名人堂票選資格。(圖／達志影像／美聯社)



記者路皓惟／綜合報導

明年大聯盟名人堂新增20人擁有候選資格，包括希臘「走路之神」尤基里斯（Kevin Youkilis），雖然他的數據要進名人堂有難度，但官網專欄作家莫納根（Matt Monagan）認為他值得進入古柏陣，原因是他擁有棒球史上最怪異的打擊姿勢。

「棒球打擊很困難，你要做的就是把雙腳踏進打擊區內，而將手中球棒抬高至頭頂，並將球棒指著投手，另外一隻手就像拉小提琴般放在球棒上。」莫納根用文字說明了尤基里斯打擊姿勢有多麽的怪異。

尤基里斯在大學和小聯盟時期打擊姿勢就頗為「特別」，但當時的他更像是蹲馬步的姿勢，類似前太空人名將貝格威爾（Jeff Bagwell）的樣子，升上大聯盟之後，他調整姿勢把球棒高舉於頭部，會有這樣的姿勢，就連他本人也並不清楚。

▲尤基里斯以怪異的打擊姿勢讓人印象深刻。(圖／達志影像／美聯社)



雖然打擊姿勢怪異，但他卻有相當優異的打擊成績，在2007球季至2011球季之間，他可說是大聯盟最佳的三壘手之一，平均打擊三圍.294/.395/.517，平均每季轟出22支全壘打、90分打點，這期間三度入選明星賽，並兩度入圍美聯MVP票選。

在大聯盟10年生涯當中，尤基里斯擁有超強的選球能力，生涯上壘率高達.382，勝場貢獻值（WAR）高達32.6，同時他在季後賽打擊成績亮眼，季後賽打擊三圍.306/.376/.568，擊出6轟、17分打點，兩度幫助紅襪奪冠。

專欄作家莫納根認為，尤基里斯是他看過所有球員中打擊姿勢最怪異，且被三振率是最瘋狂的低，包括那著名的大鬍子以及在球場上的脾氣，都值得為他立一座巨型雕像，甚至讓他進入名人堂。

▲尤基里斯。(圖／達志影像／美聯社)



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