響尾蛇有意交易左投雷伊　太空人、費城人準備搶人

▲響尾蛇先發左投雷伊（Robbie Ray）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

先前外界都在關注響尾蛇王牌葛蘭基（Zach Greinke）交易案進度，目前響尾蛇可能再啟動另一樁交易。根據《波士頓環球報》報導，太空人和費城人都對左投雷伊（Robbie Ray）表達交易興趣。

27歲的雷伊今年因爲腹斜肌傷勢導致缺席部分球季，整季24場先發出賽，主投123.2局丟出165次三振，K9值高達12，依舊維持高三振率，繳出6勝2敗、防禦率3.93成績。

今年休賽季太空人左投凱戈（Dallas Keuchel）投入自由市場，加上麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）因為手肘傷勢動刀，以及莫頓（Charlie Morton）轉戰光芒隊，現在先發輪值出現空缺，太空人持續尋找人選補強。

費城人今年球季先發輪值全是右投，出現失衡的情況，因此費城人在休賽季特別關注市場左投手，但柯賓（Patrick Corbin）簽約國民和哈普（J.A. Happ）重返洋基，費城人兩大優先選項都被簽走，於是開始尋找交易對象。

儘管目前尚未有消息指出響尾蛇將交易雷伊，但球隊有意進入重建，今年休賽季已經將明星一壘手葛斯密特（Paul Goldschmidt）交易到紅雀，下一步就是搞定葛蘭基交易，響尾蛇若繼續出清球員，也並不讓人意外。

▲響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke）。（圖／達志影像／美聯社）



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