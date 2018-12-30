交易瑞爾穆托要求打包百大潛力　馬林魚太空人無共識

▲瑞爾穆托交易進度卡關。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

自從大聯盟冬季會議結束後，馬林魚捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的交易傳聞卻冷了下來，馬林魚對於各隊所提出的交易包裹不甚滿意，隨著時間的流逝各隊也受不了馬林魚一拖再拖逐漸失去耐心，導致交易進度延宕。

根據大聯盟記者摩洛西（Jon Paul Morosi）報導，太空人雖然對瑞爾穆托展現強烈的交易興趣，但馬林魚要求太空人打包農場大物塔克（Kyle Tucker）或惠特利（Forrest Whitley），雙方在交易上還未取得共識。

農場大物塔克和惠特利為大聯盟備受矚目的新星，在大聯盟百大新秀排行分別排在第5名和第8名，而太空人外野手艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）和詹姆斯（Josh James）也都在百大名單之內。馬林魚認為瑞爾穆托是當今市場最佳捕手人選，希望透過這筆交易換來潛力大物。

太空人不願放掉塔克、惠特利並不意外，除了兩人是被外界公認下個大聯盟明日之星外，太空人陣中還有捕手史戴西（Max Stassi）和新同學奇里諾斯（Robinson Chirinos），整體陣容仍具爭冠實力。

現年27歲的瑞爾穆托，生涯大聯盟第4個完整賽季打出代表作，.277/.340/.484打擊三圍，擊出21發全壘打貢獻74分打點，上壘率、長打率以及全壘打數都是生涯最佳。瑞爾穆托目前擁有第2年的薪資仲裁資格，以今年出色的表現來看，專家推估他的年薪將從目前的290萬美元上漲到610萬美元左右。

▲太空人農場潛力大物塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）



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