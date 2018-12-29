中日會長盃／當年U12抗美飆K　曾譯威返台延續棒球夢

▲中日會長盃， 大理高中曾譯威。（圖／學聯提供）



體育中心／綜合報導

2017年U12世界少棒錦標賽中華小將在台南留下亞軍，也是因為這次的成績和難忘的回憶，讓目前就讀北市大理的曾譯威決定返台延續棒球夢。他笑說：「就想跟大家再拚一次國手！」

畢業於北市東園國小的曾譯威，在少棒時是LLB亞太區少棒錦標賽和U-12世界盃棒球賽的雙料國手，當時在U12賽事壓制美國，主投3.2局飆4K無失分，但國小畢業後因家庭因素而移民到新加坡，未能和同學們一起升學。在外地的他，仍參與新加坡棒球俱樂部，每週3到4次、一次1到2小時的練習維持手感。

就在今年華南金控盃青少棒錦標賽時，曾譯威探望隊友時再次點燃心中棒球魂，決定鼓起勇氣和父母親商量返台打球事宜，就在獲得家人的支持後，他與同窗好友白振安、白振祥和謝孟廷一同就讀大理國中。

曾譯威解釋，「因為看到他們打球氣氛，就很想回來和他們一起努力，希望有機會在明年入選中華隊。」大理總教練洪致遠談到，「回台後除了肌力與同濟相較之下略顯一籌外，球技上沒什麼大太的問題。同時曾譯威也答應父母不放棄學業，在週末練完球後，到補習班加強。

而今天（29日）在中日會長盃國際邀請賽中，曾譯威也繳出長打並帶有打點，幫助球隊分別以12比4、7比0分別擊敗日本東東京及關西隊，與新明同樣為一日取得2勝的台灣球隊，新明則以7比0完封北關東和7比1擊敗東北。同場地嘉市民生先以6比5險勝北關東，接著遭到東北隊以10比0完封。

稻江棒球場Ａ的戰況則是北海道以5比7敗給新北二重和8比9敗給高市大仁吞連敗；在稻江棒球場Ｂ的信越，先以11比4擊敗東縣東體，再以4比2擊退嘉縣民和，西東京在被東體以1比0完封後，反倒以3比0完封民和。

最後在大同技術學院棒球場的比賽，日本球隊東關東和西關東，分別以5比1、7比6與10比1、16比0擊退台灣球隊一同搶下連勝。