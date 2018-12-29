HBL／連7屆男子組8強　南湖紀錄列賽史第四

▲南湖連續兩次在外卡賽擊敗泰山。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／高雄報導

南湖高中29日在HBL男甲8強外卡賽先後擊敗新榮高中與泰山高中，隊史連續7屆晉級8強，連續晉級8強的次數，在賽史名列第四。

南湖99學年度隊史首闖8強，接著從101學年度起，年年打進8強，歷經「戰神」曾柏喻時代，「雙槍」周桂羽、簡廷兆，本屆最難能可貴的是，只有11人應戰的情況下卻能頂住壓力。

南湖因發生球員自請離隊事件，僅用11人應戰，高三後衛周易暹表示，隊友的個人選擇只能尊重，在別無他法的情況下，只能打好自己的球。

高三前鋒許敬恩認為，事情發生了，希望學弟能頂上來，不會只靠高三在撐，所以不斷鼓勵學弟，希望能夠頂住。

教頭王顥宇指出，比起上屆同樣是外卡戰，多打一場真的辛苦太多，還好孩子們都很認真，而且有預料可能要落入外卡，打從預賽就沒有抓誰放誰，每一場都不放過，只想爭到最好名次。

HBL男子賽史上，南山與能仁締造連續14屆晉級8強紀錄名列第一，且能仁是現在進行式，已經解散的再興11次名列第二，南山前身南山商工時期，也有連9次8強，再來是8次的三民，接著就是南湖。

而且目前只有能仁、南湖的連續8強紀錄還沒中斷，本屆南山打進8強後，是連續6屆，包含兩次締造紀錄的南山，HBL77學年度開辦至今，男子組只有4間學校能締造這麼長的紀錄。