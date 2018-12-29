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費城人有錢不想亂花　拒給前美聯賽揚凱戈5年合約

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▲太空人，凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美聯賽揚凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

費城人備好銀彈準備在自由市場揮灑，目標球員如哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）和左投凱戈（Dallas Keuchel）各個都是大咖，但根據大聯盟報導，費城人花錢並非無限度，尤其在爭取先發投手上將有節制，並不會給凱戈一張5年合約。

隨著同區勁敵國民搶走柯賓（Patrick Corbin），哈普（J.A. Happ）重回洋基，使得費城人更積極與凱戈陣營聯繫，不過報導中指出，即便對這位前美聯賽揚獎得主仍抱持網羅興趣，但是並不打算給出5年合約。

費城人不是唯一不打算拿出5年合約的球隊，有消息指出，積極籌組超強先發輪值的國民隊，對於提出5年以上合約網羅凱戈同樣是語帶保留，現在就看凱戈陣營是否會調整報價。

費城人今年球季先發輪值全是右投手，期望補進左投替輪值帶來不同變化，左投凱戈相當符合球團的需求，同時他是一名滾地球型投手，有利於在打者球場的費城人主場發揮。 

現年31歲的凱戈生涯7個賽季都效力於太空人，在2015年以20勝8敗、防禦率2.48成績收穫美聯賽揚獎，去年與韋蘭德（Justin Verlander）組成「先發左右護法」，幫助太空人奪得隊史首座世界大賽冠軍，今年球季34場先發，繳出12勝11敗、防禦率3.74成績。

▲洋基後援布里頓 。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人也看上後援布里頓 。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 凱戈美聯賽揚獎費城人國民
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