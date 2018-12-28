小威獲美聯社選為最佳女運動員　明年拼第24座大滿貫

▲美國網球女將小威廉絲(Serena Williams)。（圖／路透社）

記者張穎容／綜合報導

小威廉絲（Serena Williams）今年復出之後不但沒有奪下任何一座大滿貫冠軍金盃，還在美網跟主審發生爭議事件，成為媒體熱議焦點，而小威廉絲在阿布達比進行表演賽後，拒絕談論有美網的相關問題，而是強調在新賽季拿下第24冠才是首要目的。

去年澳網小威擊敗姐姐大威廉絲（Venus Williams）奪下個人第23座大滿貫冠軍，今年復出後在溫網和美網都離冠軍金盃僅一步之遙，雖然小威廉絲目前已經37歲，但仍非常期待可以追平考特（Margaret Smith Court）所保持的24個大滿貫冠軍的紀錄，小威說：「自從我拿到第22、23冠後，24冠一直都是我的目標，雖然很辛苦，但看到贏得的那些大滿貫金盃，會覺得這一切都是值得的。」

▲小威廉絲新賽季將力拼第24個大滿貫冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



小威在懷孕前一直都牢牢統治著WTA賽場，復出後只能重新開始適應，但小威認為這樣的低谷就是人生會遇到的課程，因此要去學習好好解決以及適應低谷中的狀態。

雖然本賽季小威沒拿下任何一座大滿貫冠軍，但還是榮膺美聯社評選出的年度最佳女運動員，並將繼續朝平紀錄的24座大滿貫冠軍努力。