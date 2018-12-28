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道奇巨人世仇怎能少這味　球評失望：普伊格走了沒激情

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▲普伊格、邦格納。（圖／達志影像／美聯社）

▲普伊格、邦格納兩人過去時常互嗆。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇與紅人在台灣時間22日完成一筆7人大交易，共送出4名球員，其中外野球星普伊格（Yasiel Puig）也被交易，這筆交易對多數巨人球迷來說感到開心，認為世仇道奇少了一名外野威脅，但巨人球評庫柏（Duane Kuiper）卻感到失望，認為讓國西區少了話題與激情。

「某些程度來說，我對於普伊格離開國聯西區感到有些失望，因為我們喜歡普伊格對決邦格納的戲碼。」庫柏在電台節目《KNBR 680》上說道，「從運動場上來看，這種世仇對決不僅讓球員、球隊感到亢奮，還能創造出有趣的話題，但如今不復存在。」

庫柏從運動商業的觀點切入，表達少了普伊格和邦格納之間的對決戲碼，將讓道奇、巨人兩大世仇缺乏激情和話題，多多少少會流失球迷，但對於巨人球團來說，道奇送走打球激情滿點的普伊格，並非是壞事。

儘管普伊格離開道奇，庫柏還是相當期待這位老對手的到來，巨人將於5月3日前往紅人主場進行4連戰，接著5月10日至12日紅人將造訪舊金山巨人主場，屆時普伊格將穿上紅人戰袍登場，巨人球迷是否繼續抱以噓聲伺候值得期待。

普伊格與邦格納兩人結怨已深，從2014年開始就時常互嗆，過去比賽時常爆發言語衝突，普伊格還在個人IG放上一張穿著印有「DontLookAtMe(別看我)」的衣服，挑釁意味濃厚。

關鍵字： 巨人道奇邦格納普伊格
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