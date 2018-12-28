中職／全家都愛看棒球　吳志揚逛展想起大學時光



▲吳志揚。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒28日舉辦30周年特展開幕活動，談到過往對於棒球的回憶，中職會長吳志揚透露，本身全家都是棒球迷，當年因為玩了棒球電玩，對選手可說是如數家珍。

今日中職舉辦特展，想起以前看棒球經驗，吳志揚表示，記得職棒元年自己還是大學一年級，曾經買過中華職棒電玩遊戲，當時還是磁碟片，所以對於各隊球員名字與球隊戰力都很熟悉，加上同學們都會看民生報，幾乎每天在學校都會討論，自己也有參與慢壘運動。

吳志揚回想，當年中職幾乎是黃平洋主宰，三商虎隊鷹俠（Luis Iglesias）、哥雅（Leonardo Garcia）、康雷（Angel Gonzalez）則是打擊最強，球員在場上拚戰的精神令人印象深刻，場邊球迷加油也非常熱烈，以前也在台北市立棒球場看過球，後來有段時間在台北當律師，在天母棒球場看球機會比較多。

吳志揚認為，棒球是國球，沒有顏色之分，以前自己也會到便利商品收集球員卡，不過他笑說自己兒子比他還要熟，兒子不但在國中就參加棒球研究社，每個選手的名字與近況都很熟，平常也會跟兒子一起傳接球，2個女兒也是球迷，老婆則是跟著一起看球，現在也變成球迷，全家都喜歡棒球，一起享受球場的氛圍。