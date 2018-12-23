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中職／「眼鏡仔」防散光　鄭佳彥考慮訂製運動款

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▲▼中華職棒熱身賽富邦對中信,中信兄弟,鄭佳彥。（圖／記者季相儒攝）
▲鄭佳彥。（圖／記者季相儒攝）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟左投鄭佳彥每次上場總是以眼鏡造型登板，在投手方面算是少見，但其實進職棒之前，鄭佳彥卻沒有戴眼鏡的習慣。

去年鄭佳彥透過季中選秀會加入中信兄弟，本季在二軍出賽14場，獲得2次中繼成功，投了11.2局，防禦率3.86，本身來自於澎湖，鄭佳彥剛好與球隊前輩李振昌是同鄉，鄭佳彥表示，先前在二軍碰到學長有聊天，希望從他身上學東西，但因為相處時間不長，還沒有機會請教，今年在二軍出賽，主要還是希望加強控球穩定性以及危機處理能力，但中職打者不好對付，因此二軍牛棚教練林恩宇告訴他，應該瞭解自己缺少什麼，從練習中加強，想辦法投出有品質的球路，用學習的角度觀摩其他投手的優點。

戴著眼鏡在場上投球，鄭佳彥透露，其實進入職棒之前並沒有戴眼鏡，因為近視才75度，雖然眼睛的散光比較嚴重，過往比賽也都是白天，沒有太大影響，畢竟不習慣戴隱形眼鏡，但想說Lamigo桃猿洋投史博威（Zeke Spruill）戴眼鏡投球也沒影響，想說既然以後一軍是晚上比賽，還是得要適應，不如就直接戴眼鏡，才能看清楚場上所有狀況。

鄭佳彥表示，戴眼鏡上場還因此被隊友洪宸宇取了「眼鏡仔」的綽號，不過他倒是對於前中信兄弟投手教練許銘傑的運動型眼鏡很有興趣，打算之後訂製類似的眼鏡，這樣就不用擔心一邊投球，因為流汗的關係，導致眼鏡會有滑落的狀況發生。

關鍵字： 中職中信兄弟
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