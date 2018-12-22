職棒3球星直播義賣　為流浪動物募款送溫暖



▲鄭鈞仁、廖乙忠、廖任磊參加義賣直播為流浪動物送溫暖。（圖／帕菲克經紀公司提供）

體育中心／綜合報導

帕菲克運動經紀、TutorABC-T館主辦，財團法人流浪動物之家基金會協辦的「聖誕節不飆球速標愛心，三巨投來T館點燃希望」球星線上公益拍賣會，22日進行直播，其中出席的球星廖任磊、廖乙忠、鄭鈞仁帶來了多款實戰球具，共計義賣了8項商品，募得款項將捐贈給財團法人流浪動物之家基金會，在聖誕節前夕為流浪動物帶來溫暖的禮物。

廖任磊帶來旅美時期於小聯盟海盜隊時期所使用的實戰手套，廖乙忠拿出2018年U23世界盃棒球賽征戰的手套，鄭鈞仁則是心疼捐出2017年球隊雙獅主題日配戴的實戰棒球帽。

另外還有其他球星不克前來直播現場，但也捐出了珍藏品盡一份心力，包括買嘉儀捐出了2017年春訓實戰棒球衣與2016年實戰球棒，黃恩賜捐出2018年實戰手套、林祐樂捐出2018年實戰球棒以及護肘護腳一組。

直播義賣球迷出價踴躍，甚至更有許多球迷來到現場，一睹三位巨投風采，三位球星也拋開以往在球場上那份殺氣，拍賣過程還與主持人玩起「聖誕英文九宮格」遊戲，沒想到闖關失敗，主持人獻上苦茶進行懲罰，球員各個喝的眉頭緊皺。

3位球員發揮他們的魅力，拍賣共計賣出8項的珍藏逸品共募得1萬8300元，旅日投手廖任磊表示：「我們一直以來都相當關注流浪動物的議題，希望藉由今天的線上義賣活動，可以幫助到需要照顧的動物，也希望大家以領養取代購買，讓這些可愛的流浪動物有一個家。」