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中職／看齊屏中學長　火球派吳俊偉學霸氣

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▲2018亞洲棒球冬季聯盟中職聯隊投手吳俊偉。（圖／中華職棒提供）
▲吳俊偉。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟19歲新秀投手吳俊偉今年加入職棒，速球可達150公里，被看好未來潛力，來自屏東高中，吳俊偉希望與學長們看齊。

今年吳俊偉在季中選秀會獲得中信兄弟隊第4指名加盟，下半季在二軍出賽3場，投了2.2局被擊出2支安打，1三振，無失分，季後獲得球團推薦參加冬盟。

高中畢業前往新北市1年，經過中職測試會才投入職棒，吳俊偉表示，高中畢業時一直猶豫要不要選秀，但覺得自己還有些不足，因此先去新北市磨練，接觸到重量訓練，慢慢提升球速，從高中時期最快146公里，均速143公里，後來在新北市不斷進步，球速最快投到149公里，均速維持在145公里，三級棒球時期主要擔任游擊與投手，後來選擇當投手，主要是喜歡當投手掌握全場的感覺。

吳俊偉表示，先前剛結束的秋訓很辛苦，但是很值得，訓練量很大，但就是突破自己的意志力，在二軍跟著林威助教練，學到禮貌與尊重，職棒打者選球很好，也很有力量，但投球氣勢很重要，要有自信心，控球與心理層面必須更進步，面對危機的應變能力也要有想法。

畢業於屏東高中，吳俊偉表示，學長李振昌與陳韻文都是學習的目標，學長們投球很有氣勢與霸氣，尤其陳韻文學長的指叉球很厲害，希望春訓可以保持健康，明年爭取上一軍的機會。

關鍵字： 中職中信兄弟
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