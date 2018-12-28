認養斗六棒球場　運動家董座廖了以團隊得標



▲2018雲林斗六棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／台北報導

雲林斗六棒球場開放OT案投標，近期投標結果出爐，確定由前總統府資政廖了以的運動家育樂公司標下，預計雙方明年1月份正式簽約。





▲2018雲林斗六棒球場室內牛棚改鋪人工草皮。（圖／記者陳立勳攝）

斗六棒球場今年進行翻修，包含室內牛棚區從紅土改鋪人工草皮、記者室整修粉刷、球場排水改善、重新鋪上草皮、球員休息室加上置物櫃、球員休息區換上沙發椅、空調系統改為分離式、部分空間重新粉刷、記分板系統更新、添購割草機等器材，並且改善漏水問題，花費約6000萬新台幣。



▲2018雲林斗六棒球場休息區與休息室改善。（圖／記者陳立勳攝）

運動家育樂公司總經理呂冠玫表示，廖了以董事長很熱愛棒球，希望活化斗六棒球場，協助推廣基層棒球，之後將有5年認養權，很歡迎未來中職以及國外職棒球隊到斗六球場比賽，或是做為國際賽場地，之後公司也會聘雇球場工作人員，包括先前運動家隊解散留下來的3名選手，並且規劃舉辦棒球教室，選手們也能發揮所長，預計明年1月份與雲林縣政府簽約，由於場方先前已借租借給韓職起亞虎隊二軍使用，因此明年3月才會正式移交。



▲廖了以。（圖／記者湯興漢攝）