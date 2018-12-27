暴龍格林扮關鍵三分先生　命中率高於杜蘭特、里拉德

▲格林(Danny Green)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

本季從馬刺轉戰暴龍的格林(Danny Green)展現他關鍵時刻優異的三分能力，在27日與熱火之戰22.7秒飆進超前比數的三分球幫助暴龍克服16分落後逆轉，這是他生涯第5度在比賽剩30秒內投進超前三分球，生涯總共13投5中的命中率超過杜蘭特(Kevin Durant)和里拉德(Damian Lillard)等一線球星。

格林本來被認為是一線球星雷納德(Kawhi Leonard)交易案的配角，但他的防守能力以及本季高達40.9%的三分命中率是暴龍戰績能一路領先的關鍵，本季也曾經在與魔術之戰中投進0.5秒的準絕殺球。根據統計，連同今日比賽在在內格林在最後30秒出手超前三分球是13投5中，勇士球星杜蘭特和拓荒者一哥里拉德都只有23投5中。

▲里拉德（Damian Lillard）常常需要操刀最後一擊。（圖／達志影像／美聯社）

本季是格林的第10個賽季，其中有8季都在馬刺時期度過，在13-14球季拿過NBA總冠軍，他一直被視為稱職的綠葉球員，到了最後一擊的時刻也常常不會是首選，但他都能把握住有限的機會為球隊做貢獻。

本季是他和雷納德的合約都是最後一年，媒體大多認為雷納德不會續留在暴龍，對此格林曾在接受採訪時表示自己願意留在多倫多不一定要跟著雷納德一起走。

GAME WINNER DANNY G! pic.twitter.com/ZRyk98BVHY — Toronto Raptors (@Raptors) 2018年12月27日

▲格林致勝三分球。

本季暴龍新教練納斯(Nick Nurse)常常會因對手陣容調整先發，但是只有三個人在有出賽的時候一定打先發，那就是雷納德、羅瑞(Kyle Lowry)和格林，可見格林在教練團心中的重要性。

▼杜蘭特(Kevin Durant)是聯盟著名的關鍵時刻殺手。（圖／路透社）