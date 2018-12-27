運動雲

> >

暴龍格林扮關鍵三分先生　命中率高於杜蘭特、里拉德

ETtoday運動雲

▲格林0.5秒準絕殺幫助暴龍驚險擊退魔術。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林(Danny Green)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

本季從馬刺轉戰暴龍的格林(Danny Green)展現他關鍵時刻優異的三分能力，在27日與熱火之戰22.7秒飆進超前比數的三分球幫助暴龍克服16分落後逆轉，這是他生涯第5度在比賽剩30秒內投進超前三分球，生涯總共13投5中的命中率超過杜蘭特(Kevin Durant)和里拉德(Damian Lillard)等一線球星。

格林本來被認為是一線球星雷納德(Kawhi Leonard)交易案的配角，但他的防守能力以及本季高達40.9%的三分命中率是暴龍戰績能一路領先的關鍵，本季也曾經在與魔術之戰中投進0.5秒的準絕殺球。根據統計，連同今日比賽在在內格林在最後30秒出手超前三分球是13投5中，勇士球星杜蘭特和拓荒者一哥里拉德都只有23投5中。

▲▼里拉德（Damian Lillard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲里拉德（Damian Lillard）常常需要操刀最後一擊。（圖／達志影像／美聯社）

本季是格林的第10個賽季，其中有8季都在馬刺時期度過，在13-14球季拿過NBA總冠軍，他一直被視為稱職的綠葉球員，到了最後一擊的時刻也常常不會是首選，但他都能把握住有限的機會為球隊做貢獻。

本季是他和雷納德的合約都是最後一年，媒體大多認為雷納德不會續留在暴龍，對此格林曾在接受採訪時表示自己願意留在多倫多不一定要跟著雷納德一起走。

▲格林致勝三分球。

本季暴龍新教練納斯(Nick Nurse)常常會因對手陣容調整先發，但是只有三個人在有出賽的時候一定打先發，那就是雷納德、羅瑞(Kyle Lowry)和格林，可見格林在教練團心中的重要性。

▼杜蘭特(Kevin Durant)是聯盟著名的關鍵時刻殺手。（圖／路透社）

▲勇士杜蘭特、湯普森。（圖／路透）

關鍵字： NBA格林暴龍杜蘭特里拉德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

推薦閱讀

熱火正式任命大前鋒溫斯洛先發控球　差點爆冷暴龍

朗多右手指骨折　攜手詹姆斯缺席28日對國王之戰

丁威迪狂砍37+11　哈里斯致勝抄截率籃網2OT險勝

熱門新聞

林書豪6投4中砍12+5外線回溫　老鷹遭溜馬逆轉無緣4連勝

哈登想「穿襠」過喬治？糗失誤掉球　遭酸本季最蠢NBA球員

陳偉殷明年年薪超過中職總和　還可付中職第5隊加盟金

王柏融明年第1年旅外　年薪馬上跳到第3高

職籃新推手高志鵬判刑確定　2019年台籃職業化恐遇考驗

遭富邦釋出後結束球員生涯　布魯斯明年任費城人教練

讀者回應

﻿

最新新聞

1彭政閔迎接2019　連續3年球星101陪跨年

2優化花蓮棒球場　明年投近9千萬

3平成30年！防禦率、被打擊率1字頭僅7人

4SBL／璞園新洋將無法如期亮相

58強感動飆淚　喬楚瑜崩潰

熱門新聞

1林書豪砍12+5外線回溫　老鷹遭逆轉

2哈登想穿襠過喬治？遭酸本季最蠢

3陳偉殷年薪超過中職　還可加盟第5隊

4王柏融明年第1年旅外　年薪跳到第3高

5高志鵬遭判刑　台籃職業化遇考驗

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

與部落小朋友聊夢想　林子偉：未來站穩大聯盟

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366