熱火出奇招！大前鋒溫斯洛生涯首扛控球　差點爆冷暴龍

▲溫斯洛(Justise Winslow)生涯首次打先發控球表現搶眼。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

由於主控卓吉奇(Goran Dragic)膝傷動刀的關係,熱火決定將主打前鋒的四年級生溫斯洛(Justise Winslow)生涯首次出任控衛。雖然溫斯洛繳出21分的好表現,幫助熱火一度取得16分領先,但卻在第三節失守,終場104比106無緣爆冷聯盟第一的暴龍。

「他就是我們今天的先發控衛,我賽前跟他說過,也跟球隊宣示這件事,」熱火總教練史波斯卓(Erik Spoelstra)27日賽前說道,「他將擔負起很重的責任,不過溫斯洛勇於挑戰,我也不想局限他的發展。」

熱火明星主控卓吉奇長久一來的膝傷問題沒有解決,最近17場比賽缺席了15場,上週決定動刀解決預計要缺席2個月的時間,雖然對於季後賽邊緣徘徊的熱火是一大打擊,不過他們近期拉出12場9勝的高峰,勝率回到5成暫居東區第7。

對於球員的使用不會特意區分前場、後場的史波斯卓,決定讓生涯4個賽季主打小前鋒、大前鋒兩個位置的溫斯洛嘗試擔任控球。這個安排其實也非這麼的突然,熱火本季就不斷讓溫斯洛適應後場,根據《Basketball Reference》顯示,本季他有57%的時間是打大前鋒、41%小前鋒,以及1%的得分後衛、將近1%的控球。

不只溫斯洛,熱火對於理查森(Josh Richardson)、麥克格魯德(Rodney McGruder)兩名主打後衛的球員也做過類似的嘗試。生涯前兩季大多擔任得分後衛的理查森,上季開始著重於小前鋒的位子,本季也有68%的時間是打小前鋒。麥克格魯德本季則是52%得分後衛、41%控球後衛、7%小前鋒,不過他在控衛的角色比較特別,考慮到平庸的運球能力,麥克格魯德只是在人手不足過渡期「幫忙」。

