熱火出奇招！大前鋒溫斯洛生涯首扛控球　差點爆冷暴龍

▲溫斯洛（Justise Winslow）生涯首次打先發控球表現搶眼。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

由於主控卓吉奇（Goran Dragic）膝傷動刀的關係，熱火決定將主打前鋒的四年級生溫斯洛（Justise Winslow）生涯首次出任控衛。雖然溫斯洛繳出21分的好表現，幫助熱火一度取得16分領先，但卻在第三節失守，終場104比106無緣爆冷聯盟第一的暴龍。

「他就是我們今天的先發控衛，我賽前跟他說過，也跟球隊宣示這件事，」熱火總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）27日賽前說道，「他將擔負起很重的責任，不過溫斯洛勇於挑戰，我也不想局限他的發展。」

熱火明星主控卓吉奇長久一來的膝傷問題沒有解決，最近17場比賽缺席了15場，上週決定動刀解決預計要缺席2個月的時間，雖然對於季後賽邊緣徘徊的熱火是一大打擊，不過他們近期拉出12場9勝的高峰，勝率回到5成暫居東區第7。

對於球員的使用不會特意區分前場、後場的史波斯卓，決定讓生涯4個賽季主打小前鋒、大前鋒兩個位置的溫斯洛嘗試擔任控球。這個安排其實也非這麼的突然，熱火本季就不斷讓溫斯洛適應後場，根據《Basketball Reference》顯示，本季他有57%的時間是打大前鋒、41%小前鋒，以及1%的得分後衛、將近1%的控球。

不只溫斯洛，熱火對於理查森（Josh Richardson）、麥克格魯德（Rodney McGruder）兩名主打後衛的球員也做過類似的嘗試。生涯前兩季大多擔任得分後衛的理查森，上季開始著重於小前鋒的位子，本季也有68%的時間是打小前鋒。麥克格魯德本季則是52%得分後衛、41%控球後衛、7%小前鋒，不過他在控衛的角色比較特別，考慮到平庸的運球能力，麥克格魯德只是在人手不足過渡期「幫忙」。

Justise Winslow gets in the lane for the @MiamiHEAT!#HEATCulture 97#WeTheNorth 93



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溫斯洛斬獲全隊最高21分，外帶2籃板、4助攻，生涯前兩季低於28%的三分命中率在這兩季都提升到38%，此役也以5成命中率飆進3顆三分球。理查森17分、7助攻進帳，懷特塞德（Hassan Whiteside）16分、12籃板、3阻攻，泰勒強森（Tyler Johnson）與詹姆斯強森（James Johnson）各拿12分，韋德（Dwyane Wade）板凳出發貢獻10分。

熱火開局火力全開一度取得16分領先，半場就取得58比44領先，不過第三節遭到暴龍猛攻37分逆襲反倒2分落後。雙方僵持到倒數一分鐘，溫斯洛倒數35.2秒突破禁區1分領先，不過另一頭格林（Danny Green）22.7秒關鍵三分彈，熱火最後一波進攻韋德操刀三分失手，溫斯洛搶下籃板後拉到外圍也無法命中，最終2分之差無緣爆冷。