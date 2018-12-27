孝子！皇家選秀強投簽約金還清父母親債務　母親讀信淚崩

▲堪薩斯皇家隊選秀第一輪選中的投手布雷迪辛格（Brady Singer）與父母親。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

今年大聯盟選秀堪薩斯皇家隊第一輪選中的投手布雷迪辛格（Brady Singer），在耶誕節送給父母親一份大禮，他把簽約金425萬美金（約是1.3億台幣）拿出來，把雙親還清債務。

布雷迪辛格在高中畢業被多倫多藍鳥指名，不過他選擇到佛羅里達大學讀書打球，2017年幫佛州大學奪得全國冠軍，今年Dick Howser Trophy6jg獎，在大聯盟選秀首輪被皇家隊選中。

他在耶誕節寫了一封信給父母親，並且把影片上傳到推特，他在信上寫著，「最愛的爸媽，謝謝你們為我所做的一切，放棄所有全力支持我們兄弟兩人，沒有你們就沒有今天的我。」

信中提到，爸媽為了讓他打球，把賺的錢都花在他身上，給他最好的東西，這是他一輩子無法還的，他只有一件事可以做。

布雷迪辛格把自己的簽約金拿出來，替父母親還清了所有銀行債務，他的母親讀信至此，淚崩到無法自己。

這段影片在推特上流傳，被評為今年最貴的耶誕節禮物，還是孝子獎，網友都深受感動。

Today is very special to my heart. To give back to the two people who have given up everything to support my brother and I. I can’t thank them enough. Love you Mom and Dad pic.twitter.com/AFHi2Xma0c — Brady Singer (@Bsinger51) 2018年12月25日





