孝子！皇家選秀強投簽約金還清父母親債務　母親讀信淚崩

▲堪薩斯皇家隊選秀第一輪選中的投手布雷迪辛格(Brady Singer)與父母親。(圖/達志影像/美聯社)

體育中心/綜合報導

今年大聯盟選秀堪薩斯皇家隊第一輪選中的投手布雷迪辛格(Brady Singer),在耶誕節送給父母親一份大禮,他把簽約金425萬美金(約是1.3億台幣)拿出來,把雙親還清債務。

布雷迪辛格在高中畢業被多倫多藍鳥指名,不過他選擇到佛羅里達大學讀書打球,2017年幫佛州大學奪得全國冠軍,今年Dick Howser Trophy6jg獎,在大聯盟選秀首輪被皇家隊選中。

他在耶誕節寫了一封信給父母親,並且把影片上傳到推特,他在信上寫著,「最愛的爸媽,謝謝你們為我所做的一切,放棄所有全力支持我們兄弟兩人,沒有你們就沒有今天的我。」

信中提到,爸媽為了讓他打球,把賺的錢都花在他身上,給他最好的東西,這是他一輩子無法還的,他只有一件事可以做。

布雷迪辛格把自己的簽約金拿出來,替父母親還清了所有銀行債務,他的母親讀信至此,淚崩到無法自己。

這段影片在推特上流傳,被評為今年最貴的耶誕節禮物,還是孝子獎,網友都深受感動。

Today is very special to my heart. To give back to the two people who have given up everything to support my brother and I. I can’t thank them enough. Love you Mom and Dad pic.twitter.com/AFHi2Xma0c