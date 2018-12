柯瑞平均每場跑4公里　UA Curry 6搭載頂級中底減緩負擔

▲UNDER ARMOUR Curry 6。(圖/UNDER ARMOUR 提供 以下同)

體育中心/綜合報導

Stephen Curry以長程三分投射作為主要進攻手段,曾經被媒體批評不夠穩定、出手選擇不合理,甚至破壞了傳統比賽的觀賞性。但當Stephen Curry連續兩年舉起NBA總冠軍歐布萊恩金盃,意味著他正式向全世界證明,改變比賽的唯一方式是先破壞它(Maybe the only way to change the game is to ruin it.),而這並非出於不尊重傳統,而是基於他對籃球最深的愛。

UNDER ARMOUR設計師 Leon Gu 表示,「Stephen Curry平均每場比賽跑動的距離達2.6英里(約4公里),奔跑強度相當於每月跑一場馬拉松,這也是Curry想要為自己設計一雙更像跑鞋的球鞋的原因。我們加入全掌HOVR中底科技,更好地滿足Curry場上需求,發揮最佳運動表現。」

Curry 6簽名鞋搭載UA獨家頂級HOVR中底科技,提供長時間地緩衝與能量回饋,減緩長距離跑動對雙腳的負擔;分割式外底結構提供良好操控感與抓地力,Speed Plate科技鞋底則穩固腳趾動能,讓每次突破擁有更佳的腳掌運作的順暢感。

「Curry 6給予我強大的自信。毋論我嘗試任何的移動、變向或急停跳投,無論48分鐘的比賽讓我身體消耗多大,它始終於我同在。」Stephen Curry表示。UNDER ARMOUR期盼如同Stephen Curry顛覆籃球比賽的舊思維,「Curry 6簽名鞋」多面向的科技效能,幫助籃球員不論在有球或無球跑動上更具有威脅感和牽制力,隨時準備翻轉戰局。

2019年1月4日首波推出主打色”Fox Theater”,配色靈感源自美國奧克蘭市中心最具代表性的劇院之一”The FOX”,美式霓虹色彩,呼應劇院入夜後時外牆閃爍的絕美樣貌,而更深層的意涵則在於劇院與Stephen Curry擁有著共同成就,始於1928年的福斯戲院,曾因故停止營運。

2009 年重建,同年Stephen Curry進入NBA金州勇士隊,成為復興奧克蘭的希望,兩者同為這座城市過去、現在與未來的象徵。福斯劇院標志著奧克蘭努力成為灣區創意中心的轉折點,更見證十年來Stephen Curry 帶領金州勇士隊三度為奧克蘭地區帶來總冠軍榮耀,翻轉人們對打籃球方式的理解。