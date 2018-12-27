運動雲

> >

柯瑞平均每場跑4公里　UA Curry 6搭載頂級中底減緩負擔

ETtoday運動雲

▲▼UA Stephen Curry 6。（圖／UNDER ARMOUR 提供）

▲UNDER ARMOUR Curry 6。（圖／UNDER ARMOUR 提供 以下同）

體育中心／綜合報導

Stephen Curry以長程三分投射作為主要進攻手段，曾經被媒體批評不夠穩定、出手選擇不合理，甚至破壞了傳統比賽的觀賞性。但當Stephen Curry連續兩年舉起NBA總冠軍歐布萊恩金盃，意味著他正式向全世界證明，改變比賽的唯一方式是先破壞它(Maybe the only way to change the game is to ruin it.)，而這並非出於不尊重傳統，而是基於他對籃球最深的愛。

UNDER ARMOUR設計師 Leon Gu 表示，「Stephen Curry平均每場比賽跑動的距離達2.6英里(約4公里)，奔跑強度相當於每月跑一場馬拉松，這也是Curry想要為自己設計一雙更像跑鞋的球鞋的原因。我們加入全掌HOVR中底科技，更好地滿足Curry場上需求，發揮最佳運動表現。」

▲▼UA Stephen Curry 6。（圖／UNDER ARMOUR 提供）

Curry 6簽名鞋搭載UA獨家頂級HOVR中底科技，提供長時間地緩衝與能量回饋，減緩長距離跑動對雙腳的負擔；分割式外底結構提供良好操控感與抓地力，Speed Plate科技鞋底則穩固腳趾動能，讓每次突破擁有更佳的腳掌運作的順暢感。

「Curry 6給予我強大的自信。毋論我嘗試任何的移動、變向或急停跳投，無論48分鐘的比賽讓我身體消耗多大，它始終於我同在。」Stephen Curry表示。UNDER ARMOUR期盼如同Stephen Curry顛覆籃球比賽的舊思維，「Curry 6簽名鞋」多面向的科技效能，幫助籃球員不論在有球或無球跑動上更具有威脅感和牽制力，隨時準備翻轉戰局。

▲▼UA Stephen Curry 6。（圖／UNDER ARMOUR 提供）

2019年1月4日首波推出主打色”Fox Theater”，配色靈感源自美國奧克蘭市中心最具代表性的劇院之一”The FOX”，美式霓虹色彩，呼應劇院入夜後時外牆閃爍的絕美樣貌，而更深層的意涵則在於劇院與Stephen Curry擁有著共同成就，始於1928年的福斯戲院，曾因故停止營運。

2009 年重建，同年Stephen Curry進入NBA金州勇士隊，成為復興奧克蘭的希望，兩者同為這座城市過去、現在與未來的象徵。福斯劇院標志著奧克蘭努力成為灣區創意中心的轉折點，更見證十年來Stephen Curry 帶領金州勇士隊三度為奧克蘭地區帶來總冠軍榮耀，翻轉人們對打籃球方式的理解。

關鍵字： CurryUA 柯瑞勇士
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

淡江D級校花手機被偷！　「裡面很多訊息」心急肉搜平頭男

熱門新聞

哈登想「穿襠」過喬治？糗失誤掉球　遭酸本季最蠢NBA球員

林書豪6投4中砍12+5外線回溫　老鷹遭溜馬逆轉無緣4連勝

職籃新推手高志鵬判刑確定　2019年台籃職業化恐遇考驗

中職／入選明星賽不參賽　聯盟修正：一律禁賽7天

那瑪夏鄉產國手　林子偉呼籲原住民打棒球要「跟對人」

大專足聯／高醫大9人拼台體　152cm大一女將陳亮心踢滿90分鐘

讀者回應

﻿

最新新聞

1轉任巨人顧問　高橋由伸兼差評論

2UA Curry 6搭載頂級中底減緩負擔

3馬林魚開季唯一先發左投　陳偉殷拚60勝

439歲五十嵐亮太隔10年回養樂多

5打出懲罰牌　南山防守技能瞬滿

熱門新聞

1哈登想穿襠過喬治？遭酸本季最蠢

2林書豪砍12+5外線回溫　老鷹遭逆轉

3高志鵬遭判刑　台籃職業化遇考驗

4入選明星賽不打　聯盟：一律禁賽7天

5那瑪夏產國手　林子偉呼籲跟對人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

與部落小朋友聊夢想　林子偉：未來站穩大聯盟

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366