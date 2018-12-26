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李維拉終結者「當得太簡單」　名記宣稱不會投他進名人堂

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▲李維拉重返傷心地，心中充滿感激。(圖／達志影像／美聯社)

▲洋基傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基傳奇守護神李維拉是2019年古柏鎮棒球名人堂票選重點，因為過去「終結者」角色不被傳統棒球給認同。而其中一位全美棒球作家協會的成員柏魯（Bill Ballou）就表示，他不會投給李維拉，因為他認為李維拉通常都在「毫無危機」的時候登板，執行簡單的關門工作。

本次的名人堂新增20個參選名額，票選將在12月31日截止，結果將在2019年1月22日正式公佈，洋基傳奇守護神李維拉以及已故強投哈勒戴（Roy Holladay）被看好能夠在首次票選中就被送進古柏鎮，但身為終結者的李維拉相較為先發投手的哈勒戴有難度。

李維拉生涯19個賽季全數效力洋基，952次救援拿下652救援點，季後賽42次救援、0.70防禦率都是大聯盟歷史紀錄，幫助洋基打下5座世界大賽冠軍，2013年退休之後42號球衣也被球隊退休。

不過專門跑洋基世仇紅襪隊新聞的《The Worcester Telegram & Gazette》專欄作家柏魯撰文爆料，自己沒有把票投給李維拉，因為他認為李維拉的工作太簡單了。

「雖然他是歷史最偉大的終結者，但在大部份的比賽中，李維拉都是在壘上無人的時候登場，這樣的終結者只是比賽環節中簡單的『功能型角色』。他不會登板就面臨得點圈有人危機，甚至說他幾乎不會在有人在壘的時候登板，且也不會有節省體力以利面對長局數的考量。」

雖然柏魯宣告自己不會把票投給李維拉，但這也不代表李維拉會在首次名人堂票選失利，只不過能夠確定無法全票通過。

▲李維拉42號球衣退休。(圖／達志影像／美聯社)

▲洋基退休李維拉（Mariano Rivera）的背號，而他也是大聯盟最後一位穿42號的球員。（圖／達志影像／美聯社）

在早期的棒球牛棚投手的使用不像現在分工明確，且舊思維中「終結者」只是上場去執行「特定任務」，導致生涯主要擔任終結者的投手難以叩關，總計78名投手中只有6名是生涯超過300救援，其中最高的是生涯601救援的「地獄喪鐘」霍夫曼（Trevor Hoffman）。

為特定年代名人堂票選的遺珠之憾進行名人堂特別票選的《今日棒球委員會》，在今年12月10日將80年代超級後援王，生涯478次救援排名歷史第3的史密斯（Lee Smith）送進古柏鎮，不僅重新定義終結者角色的重要性，也幫助李維拉的名人堂之路鋪路。

關鍵字： 洋基李維拉名人堂古柏鎮
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