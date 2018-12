詹姆斯拉傷鼠蹊退場　朗多嚇壞：從沒看過他受傷

▲詹姆斯(LeBron James)鼠蹊部拉傷退場。(圖/CFP)

記者潘泓鈺/綜合報導

聯盟的「鐵人」詹姆斯(LeBorn James)聖誕夜意外拉傷鼠蹊部,陣中明星控衛朗多(Rajon Rando)表示,從來沒見過詹姆斯受傷因此相當震驚,而詹姆斯的傷勢初步檢查不嚴重,但不排除進入每日觀察名單。

詹姆斯對於身體的保養相當重視,這也造就他鐵人的形象,自2003年以狀元姿態進入NBA至今16個賽季,從來沒又歷經「整季報銷」,生涯最長的缺陣是在2015年膝蓋、背部傷勢休養2週,自2010-11賽季至今,詹姆斯出戰30308分鐘是聯盟同期球員最高。

不過他卻在聖誕夜對陣勇士的比賽第三節剩下8分鐘,不慎拉傷鼠蹊部跌坐在地,隨後進入休息室便沒有回到場上,所幸球隊仍以127比101爆冷獲勝。

Hurt himself when he slipped pic.twitter.com/2q6fJKtthN