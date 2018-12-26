運動雲

> >

詹姆斯拉傷鼠蹊退場　朗多嚇壞：從沒看過他受傷

ETtoday運動雲

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯（LeBron James）鼠蹊部拉傷退場。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

聯盟的「鐵人」詹姆斯（LeBorn James）聖誕夜意外拉傷鼠蹊部，陣中明星控衛朗多（Rajon Rando）表示，從來沒見過詹姆斯受傷因此相當震驚，而詹姆斯的傷勢初步檢查不嚴重，但不排除進入每日觀察名單。

詹姆斯對於身體的保養相當重視，這也造就他鐵人的形象，自2003年以狀元姿態進入NBA至今16個賽季，從來沒又歷經「整季報銷」，生涯最長的缺陣是在2015年膝蓋、背部傷勢休養2週，自2010-11賽季至今，詹姆斯出戰30308分鐘是聯盟同期球員最高。

不過他卻在聖誕夜對陣勇士的比賽第三節剩下8分鐘，不慎拉傷鼠蹊部跌坐在地，隨後進入休息室便沒有回到場上，所幸球隊仍以127比101爆冷獲勝。

「我從來沒見過他受傷，他受傷的當下我太震驚了，實在不敢相信，」湖人主力後衛朗多說道，「我知道這次受傷有一定程度，顯然的他不想因此缺席任何比賽。」

根據《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）指出，詹姆斯初步的檢查結果為「輕微腹股溝拉傷」，其他地方完好。而《ESPN》知名籃球記者麥格曼納米（Dave McMenamin）報導，詹姆斯將在明天進行核磁共振檢查，很可能被放入每日觀察名單，總教練華頓（Luke Walton）也透露，湖人會做好以沒有詹姆斯的情況，迎戰下一場面對國王的比賽。

「我很少會遭遇傷勢，但這種狀況一直都有可能發生。」詹姆斯說道，「我嘗試了一些動作看看自己是否能打完全場，但我覺得這種情況勉強自己，對球隊跟我都沒有好處。我們有很優秀的醫療團隊，我也有一位優秀的訓練員，我們會處好狀況的。」

詹姆斯也坦言，對於自己始終能保持健康感到驕傲，因此在一開始確定無法回到場上感到生氣，這對他來說比賽是他最看重的是，超越了一切，希望能夠盡快回到球場。

關鍵字： 湖人朗多詹姆斯勇士
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

熱門新聞

「豆總」朗多戰術指導博爾　柯瑞忍不住偷聽被抓包

詹皇21分鐘砍17+13卻傷退　柯瑞低迷17投5中勇士狂輸26分

聽到KD說他身邊環境有毒怒了　詹皇原諒：男人不會斤斤計較

中職／不要再借場地訓練　投資興建訓練基地才是該做的

聖誕大戰「字母哥」炸裂　單場狂飆30分14籃板轟垮尼克

陳偉殷拚3大里程碑　將成大聯盟史上首位60勝亞洲左投

讀者回應

﻿

最新新聞

1朗多感謝賈奈特把他留在塞爾提克

2賽格威明年投靠富邦？中職4隊都待過

3海外球員歸隊　烏茲別克全力一搏

4格林自認搞砸聖誕大戰勇士進攻

5三大豪門出15人　沙烏地挑戰4強

熱門新聞

1朗多指導博爾戰術　柯瑞偷聽

2詹皇17+13傷退　湖人狂勝勇士26分

3KD說他身邊環境有毒　詹皇曾發怒

4不要再借場地　當務之急興建訓練基地

5聖誕大戰　字母哥30+14轟垮尼克

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

靠守備旅美登大聯盟　林子偉：我高中守備不太好

林子偉回母校高苑工商捐贈球具　勉勵學弟：不要怕失敗

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

與部落小朋友聊夢想　林子偉：未來站穩大聯盟

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366