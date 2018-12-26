詹姆斯拉傷鼠蹊退場　朗多嚇壞：從沒看過他受傷

▲詹姆斯（LeBron James）鼠蹊部拉傷退場。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

聯盟的「鐵人」詹姆斯（LeBorn James）聖誕夜意外拉傷鼠蹊部，陣中明星控衛朗多（Rajon Rando）表示，從來沒見過詹姆斯受傷因此相當震驚，而詹姆斯的傷勢初步檢查不嚴重，但不排除進入每日觀察名單。

詹姆斯對於身體的保養相當重視，這也造就他鐵人的形象，自2003年以狀元姿態進入NBA至今16個賽季，從來沒又歷經「整季報銷」，生涯最長的缺陣是在2015年膝蓋、背部傷勢休養2週，自2010-11賽季至今，詹姆斯出戰30308分鐘是聯盟同期球員最高。

不過他卻在聖誕夜對陣勇士的比賽第三節剩下8分鐘，不慎拉傷鼠蹊部跌坐在地，隨後進入休息室便沒有回到場上，所幸球隊仍以127比101爆冷獲勝。

Hurt himself when he slipped pic.twitter.com/2q6fJKtthN — arcusD ᴿᴵᴾ ᴹᵃʳᶜᵘˢᴰ² (@_MarcusD3_) 2018年12月26日

「我從來沒見過他受傷，他受傷的當下我太震驚了，實在不敢相信，」湖人主力後衛朗多說道，「我知道這次受傷有一定程度，顯然的他不想因此缺席任何比賽。」

根據《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）指出，詹姆斯初步的檢查結果為「輕微腹股溝拉傷」，其他地方完好。而《ESPN》知名籃球記者麥格曼納米（Dave McMenamin）報導，詹姆斯將在明天進行核磁共振檢查，很可能被放入每日觀察名單，總教練華頓（Luke Walton）也透露，湖人會做好以沒有詹姆斯的情況，迎戰下一場面對國王的比賽。

「我很少會遭遇傷勢，但這種狀況一直都有可能發生。」詹姆斯說道，「我嘗試了一些動作看看自己是否能打完全場，但我覺得這種情況勉強自己，對球隊跟我都沒有好處。我們有很優秀的醫療團隊，我也有一位優秀的訓練員，我們會處好狀況的。」

詹姆斯也坦言，對於自己始終能保持健康感到驕傲，因此在一開始確定無法回到場上感到生氣，這對他來說比賽是他最看重的是，超越了一切，希望能夠盡快回到球場。