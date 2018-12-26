亞足賽／日本國內短訓　荷甲新星堂安律首度國家隊受注目

▲日本新星堂安律。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

日本足協日前公布亞洲盃陣容與世界盃相比變動13人，中場大將香川真司不在陣中，取而代之的是中島翔哉、堂安律和南野拓實等新生代球員，日本國家隊在旅外球員歸國後26日於日本國內開始展開集訓，預計在2日出發前往阿聯猶，被視為主將的新星堂安律表示目標是幫日本拿到第5次亞洲盃冠軍。

除了加入新血外，日本隊陣容也不乏世界盃老面孔長友佑都、大迫勇也和柴崎岳等人，主帥則是從西野朗更換為森保一。在世界盃首戰與哥倫比亞之戰頂進致勝球的大迫勇也，本賽季在德甲不萊梅效力，14場比賽中僅有3進球及1助攻的成績，雖表現不理想，但仍舊被視為本屆日本國家隊的主要得分點，他也對拿下亞洲盃冠軍非常有信心。

▲日本隊大迫勇也(右)。（圖／路透社）

堂安律在今年9月首度被選入國家一隊，目前在荷甲效力，他的表現優異讓轉會傳聞不斷。被視為這次日本隊主將的他表示，「世界盃结束後，我的目標就設定為亞洲盃。目前機會就在眼前，令人興奮。我要幫助日本隊奪下相隔兩屆的第五座亞洲盃冠軍。」

相較於不少球隊都前往阿聯猶當地訓練，日本選擇在國內先進行5天的集訓，並於1月2日在前往阿聯猶，日本隊被分在F組，9日將與土庫曼進行分組首戰，13日對上阿曼，17日則要面對烏茲別克。

▼香川真司這次不在日本隊陣中。（圖／達志影像／美聯社）