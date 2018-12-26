運動雲

> >

亞足賽／日本國內短訓　荷甲新星堂安律首度國家隊受注目

ETtoday運動雲

▲日本隊堂安律。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本新星堂安律。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

日本足協日前公布亞洲盃陣容與世界盃相比變動13人，中場大將香川真司不在陣中，取而代之的是中島翔哉、堂安律和南野拓實等新生代球員，日本國家隊在旅外球員歸國後26日於日本國內開始展開集訓，預計在2日出發前往阿聯猶，被視為主將的新星堂安律表示目標是幫日本拿到第5次亞洲盃冠軍。

除了加入新血外，日本隊陣容也不乏世界盃老面孔長友佑都、大迫勇也和柴崎岳等人，主帥則是從西野朗更換為森保一。在世界盃首戰與哥倫比亞之戰頂進致勝球的大迫勇也，本賽季在德甲不萊梅效力，14場比賽中僅有3進球及1助攻的成績，雖表現不理想，但仍舊被視為本屆日本國家隊的主要得分點，他也對拿下亞洲盃冠軍非常有信心。

▲大迫勇也。（圖／路透社）

▲日本隊大迫勇也(右)。（圖／路透社）

堂安律在今年9月首度被選入國家一隊，目前在荷甲效力，他的表現優異讓轉會傳聞不斷。被視為這次日本隊主將的他表示，「世界盃结束後，我的目標就設定為亞洲盃。目前機會就在眼前，令人興奮。我要幫助日本隊奪下相隔兩屆的第五座亞洲盃冠軍。」

相較於不少球隊都前往阿聯猶當地訓練，日本選擇在國內先進行5天的集訓，並於1月2日在前往阿聯猶，日本隊被分在F組，9日將與土庫曼進行分組首戰，13日對上阿曼，17日則要面對烏茲別克。

▼香川真司這次不在日本隊陣中。（圖／達志影像／美聯社）

▲香川真司。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽日本男足堂安律
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

推薦閱讀

亞足賽／日本名單不見香川真司　新陣容半數未參加今年世界盃

亞足賽／伊朗主帥奎羅斯看好大陸　有衝擊4強的實力

亞足賽／南韓爆紅美妝門將　趙賢祐瞄冠軍：不會輕易丟球

熱門新聞

「豆總」朗多戰術指導博爾　柯瑞忍不住偷聽被抓包

詹皇21分鐘砍17+13卻傷退　柯瑞低迷17投5中勇士狂輸26分

聽到KD說他身邊環境有毒怒了　詹皇原諒：男人不會斤斤計較

聖誕大戰「字母哥」炸裂　單場狂飆30分14籃板轟垮尼克

中職／不要再借場地訓練　投資興建訓練基地才是該做的

哈登轟41分破歐拉朱萬紀錄　聖誕大戰強壓衛少21+9+9退雷霆

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳偉殷拚百勝成首位60勝亞洲左投

2納達爾接二發贏球率連兩年稱霸男網

3詹皇：若安東尼來湖人會很棒

4日本男足才開始國內短集訓再開拔

5詹皇打滑扭傷腹股溝　痛到摀臉

熱門新聞

1朗多指導博爾戰術　柯瑞偷聽

2詹皇17+13傷退　湖人狂勝勇士26分

3KD說他身邊環境有毒　詹皇曾發怒

4聖誕大戰　字母哥30+14轟垮尼克

5不要再借場地　當務之急興建訓練基地

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

靠守備旅美登大聯盟　林子偉：我高中守備不太好

林子偉回母校高苑工商捐贈球具　勉勵學弟：不要怕失敗

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

與部落小朋友聊夢想　林子偉：未來站穩大聯盟

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366