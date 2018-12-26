日職／王柏融透過中職旅日開先例　像「南韓一朗」李鍾範

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

「大王」王柏融轉戰日職火腿，成為中職首位透過旅外球員制度成功挑戰國外職棒的案例，韓國頂尖打者李鍾範被譽為「南韓一朗」，當年也是在韓職打出亮眼佳績，轉而受到日職注目而加入中日龍，日媒拿王柏融與李鍾範相提並論，關注他未來在日職的發展。

王柏融以99號正式加盟火腿，成為中華職棒旅外球員制度以來第一位旅外的球員，為台灣旅外開啟另一條道路，證明在中職不斷磨練、培養實力，也有機會旅外。

根據日媒Baseball Channel報導，「風之子」李鍾範當時也是韓職旅日先驅，他在海陀虎（起亞虎前身）時期曾單季敲出196支安打創紀錄，單季全壘打最多有30轟，4度拿下盜壘王，1998年便以4.5億轉隊費、5000萬簽約金以及年薪8000萬日圓加盟中日龍。

成為韓職首位旅日的選手，李鍾範受到大批媒體關注，新人年成績繳出0.283打擊率、69安、10轟、18盜成績，但隔年打擊率僅剩0.283，2001年最終在中日僅出賽8賽，旅日第4年季中就決定回到老東家，最終在日職留下0.245打擊率、286安、27轟、53盜成績。

王柏融在中職連2年繳出4成打擊率，從中職「打者聯盟」轉戰日職，日本球界也好奇，王柏融能否維持水準，複製在台灣的表現。