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走樣的狀元佛茲重新與七六人會合　本季有望復出

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▲▼佛茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛茲自加盟後問題不斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

七六人2017年選秀狀元佛茲(Markelle Fultz)自加盟後問題不斷，上季因罹患投球失憶症僅上場14場比賽，目前又因為肩膀傷勢缺席至今(26)日聖誕大戰在內的16場比賽，但根據《ESPN》知名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，佛茲已重新回到七六人陣中，預計在本季就可以復出。

佛茲在今年七六人開季前15場比賽都擔任先發，但自從巴特勒(Jimmy Butler)藉由交易案來到七六人後，他便失去先發位置，不久後他就被發現投籃姿勢出現改變，被懷疑是投籃失憶症復發，最後醫療團隊證實是佛茲肩膀有傷。但這段期間也傳出佛茲的團隊與七六人高層之間的溝通不良，部分美國媒體爆料表示七六人試圖將這位狀元交易走。

▲七六人三巨頭恩比德、西蒙斯和巴特勒。（圖／CFP）

▲七六人三巨頭恩比德、西蒙斯和巴特勒。（圖／CFP）

七六人雖否認要交易佛茲，但總經理布蘭德(Elton Brand)曾在3天前表示不確定佛茲能否在本季歸隊。而目前在洛杉磯治療肩傷的佛茲在聖誕大戰與七六人隊會合，他的經紀人則表示，「我必須確保佛茲能夠百分百恢復健康， 這樣他才能為球隊做出貢獻，人們都說這是心理問題，但這卻不是事實，第一指名的球員不可能突然無法舉起手投籃，他的身體一定出現問題，而現在我們有解決問題的方法。」

佛茲團隊對七六人球團表示還需要尋求進一步的意見才能回到球場，因此佛茲在與球隊會合後又將繼續前往洛杉磯治療，但有信心在本季回歸，這段時間七六人則大多由麥康諾(T.J. McConnell).取代他的上場時間。

▼佛茲上季因傷只打了14場比賽。（圖／達志影像、美聯社）

▲76人隊佛茲上季因傷只打了14場比賽。（圖／達志影像、美聯社）

關鍵字： NBA佛茲七六人
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