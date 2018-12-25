爆米花／陽岱鋼學弟楊成源投8局失1分　綺麗珊瑚逆轉勝

▲爆米花聯盟對綺麗。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

爆米花聯盟25日移師高雄開打，崇越隼鷹9比4擊敗新北市，合庫6比2力克台北興富發，綺麗珊瑚4比2勝台壽保。

崇越隼鷹1局上就發揮火力，包括楊振裕、王仁豪、黃義坤、姜建銘、涂佳鴻及王薪權都敲出安打添3分，3局上靠姜建銘、王薪權安打及新北市關鍵失誤跑回2分，4局上王仁豪、姜建銘安打各帶1打點將比數拉開，姜建銘連3打席安打，之後還選到2保送，5打席都上壘貢獻3打點、2得分表現最出色，高塩將樹7局失4分奪勝投。

合庫2局上由馬文修、陳孝允安打各帶回1分，3局上陳智輝、馬文修連線再下一城，5局上陳智輝二壘安打後，吳松勳補上安打添1分，6局再追加2分，黃健隆主投6局，被敲6安打，飆4次三振無責失分拿下勝投。陳智輝2安打跑回2分，馬文修2安打貢獻2打點，

綺麗珊瑚與台壽保形成投手戰，台壽保5局上率先突破，靠著蔣宗成、洪瑋漢安打突破僵局，不過打線仍被綺麗先發投手楊成源壓制，沒有再添分數，而綺麗則在8局下扭轉戰局，陳勤沛、楊家勝、陳明祥、白邵瑞安打串聯猛攻4分，最終以2分差逆轉勝，楊成源投8局失1分責失是首要功臣。

楊成源從台東出生，青少棒時期曾入選2009年小馬聯盟青少棒賽，與張育成、朱俊祥、蘇智傑一起出征美國拿下世界冠軍，新生國中畢業後赴日就讀福岡第一高校，成為陽岱鋼的學弟，大學繼續就讀日本經濟大學，之後在獨立聯盟待了一年後，結束旅日生涯回到台東投入綺麗珊瑚，繼協會盃之後參加爆米花聯盟，此戰為第2勝。