林子偉憶童年玩「紙球」　感念盧永清老師鼓勵運動發展

▲林子偉回饋那瑪夏鄉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

林子偉25日到那瑪夏鄉，回母校民生國小，想起當時影響他很大的盧永清老師，讓他立下棒球的夢想。

民生國小校長打亥．伊斯南冠．发拉菲表示，「目前有96名學生，過往曾有棒球隊，培育出許文雄成為職棒球員，但他後來走偏掉了。」林子偉也在民生國小就讀到3年級，4年級才轉學到忠孝國小。校長打亥笑說，「以前看子偉長大，一直覺得跟部落小朋友沒甚麼不同。」不過林子偉成為大聯盟球星不忘回饋家鄉，打亥看到他返校相當開心，直呼他是部落傑出青年典範。

林子偉一邊跟小朋友打棒球，同時也想起很多兒時回憶，特別提到盧永清老師，他說，「以前我喜歡運動，不愛讀書，盧老師告訴我，有聰明的人，也有愛運動的人，做甚麼看你自己。」盧永清老師指導他們多項運動，包括籃球、巧固球等，林子偉說，「老師在我3年級時說的這番話，影響我很深，讓我知道不一定讀書才有未來發展。」

林子偉的表哥藍少白、藍少文以及林祐樂，還有親哥哥林子涵，都參加忠孝國小棒球隊，林子偉說，「我們會在教會那邊打棒球，有時候用報紙黏一黏就開始打，後來表哥和堂哥們都去忠孝國小，發現大家都不在，覺得空虛寂寞，我也想去打球。我記得整批忠孝國小來集訓的時候，看到他們很團結就覺得很帥，所以忠孝國小吳瑞山教練找我的時候，就加入球隊了。」

▲林子偉回饋那瑪夏鄉。（圖／記者楊舒帆攝）