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化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

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▲林子偉回饋那瑪夏鄉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

林子偉在那瑪夏鄉出生，就讀民生國小到小學3年級，然後再轉學到忠孝國小參加棒球隊，25日聖誕節帶著Mini Baseball球具回到那瑪夏鄉民生國小，送給小朋友當耶誕禮物，並在學校操場指導小朋友棒球基礎動作與技巧，看到小朋友天真笑容，讓他心暖暖的。。

林子偉說，「不應該忘記這裡，第一次回饋自己家鄉的國小很新鮮，感覺也很棒，相信小朋友之後一定會有很好的印象，我跟經紀公司討論後，想回饋給他們，也感謝國泰贊助與協助。」

▲林子偉回饋那瑪夏鄉。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林子偉回饋那瑪夏鄉。（圖／記者楊舒帆攝）

林子偉戴著聖誕帽化身聖誕老公公，送愛到偏鄉，而且是自己的家鄉那瑪夏，還看到小朋友自然天真的笑容，也難掩興奮之情，「看到他們開心，很熱情地笑，心理暖暖的，他們都不會害羞，很喜歡接近我。」

民生國小過往曾有成立棒球隊，不過林子偉上國小時期已經解散，他在轉學到忠孝國小參加棒球隊前，接觸過籃球、巧固球、田徑，但是堂哥、表哥都在打棒球，讓他對棒球產生興趣，在忠孝國小吳瑞山教練來山上找他後，才加入球隊。

民生國小目前仍沒有棒球隊，小朋友接觸棒球機會不多，也沒有用具，林子偉說，「他們應該沒有實際上打過棒球，這些球具山上很難買到，所以我贊助棒球手套，讓他們去玩球。」

經林子偉指導後，小朋友都樂在其中，林子偉說，「看他們這樣玩，很開心很快樂，有幾個還不錯，投變化球還打得到，往棒球發展不錯，搞不好超越我。」

▲林子偉回饋那瑪夏鄉。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林子偉回饋那瑪夏鄉，指導MiniBaseball。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 林子偉紅襪
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