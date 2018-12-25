大聯盟各隊最想要的聖誕禮物（四）　國聯中區篇

▲釀酒人需要投手工具人 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

一年一度的聖誕節來了，全球各地的人們都希望得到聖誕老人贈送的禮物，當然對於大聯盟球團來說也不例外，美媒《The Score》整理大聯盟30支球隊聖誕禮物願望清單，條列出每一隊目前最需要的禮物–國聯中區篇。

釀酒人：投手工具人

當然，現在的釀酒人想要一名厲害的先發投手，但總教練康賽爾（Craig Counsell）調度多變，特愛玩「假先發」，球隊所需要的不該稱作「先發投手」，而是尋找一個能夠擔任先發、假先發、中繼和後援的投手，已滿足球隊在例行賽所需。

小熊：哈波

自由市場最大咖球星哈波人人都想要，小熊開宗明義就是要哈波，球隊也需要這位明星強打，而小熊為了爭取哈波，給他一張滿意的合約，準備清出團隊薪資空間，如果成功爭取哈波加盟，絕對是小熊最棒的聖誕大禮。

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）



紅雀：健康的雷耶斯和復活的歐祖納

上季從馬林魚交易取得歐祖納（Marcell Ozuna），今年他在紅雀的表現不差，但並沒有像在馬林魚時這麼好，紅雀需要他的復活。在投手方面，雷耶斯（Alex Reyes）在手肘開刀後，缺席2018年大部分球季，明年兩人準備強勢回歸，就是紅雀最好的禮物。

海盜：亞契找回王牌身手

為了交易王牌亞契，海盜送出3名球員到光芒，轉到匹茲堡效力後，亞契10場先發出賽繳出3勝3敗、防禦率4.30成績，貢獻度並不如預期。亞契曾在2015年美聯賽揚獎票選排名第5，只要他能夠找回王牌身手，這筆交易就值得了。

紅人：國聯MVP沃托

當紅人兜售自家球員時，唯獨留下了主力一壘手沃托（Joey Votto），現在紅人與道奇完成7人大交易，有機會在國聯中區競爭，如果沃托能恢復到2010年國聯MVP時期的身手，紅人很有可能以外卡身份打進季後賽。

▲沃托。（圖／達志影像／美聯社）



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