8位頂級球星聖誕願望　杜蘭特想再與卡森斯單挑

▲勇士杜蘭特（左）、卡森斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

聖誕節將近，除了聖誕大戰精彩可期外，美媒《Bleacher Report》也整理出聯盟8位頂級球星「可能會想要」的聖誕願望，詹姆斯（LeBron James）希望湖人能交易到戴維斯（Anthony Davis），勇士杜蘭特（Kevin Durant）希望想與隊友卡森斯（DeMarcus Cousins）再單挑一次，雷霆衛斯布魯克（Russell Westbrook）則是希望能拿下大四喜。

勇士杜蘭特：與卡森斯再單挑一次

杜蘭特近日因與隊友卡斯森一對一單挑遭顏扣，影片曝光後於各大社群平台瘋傳，雖然兩人看似邊打邊玩的性質居多，但愛面子的杜蘭特肯定希望可再與卡森斯單挑一次扳回顏面，或許會再將影片上傳他的推特或IG也說不定。

湖人詹姆斯：交易得到鵜鶘戴維斯

詹姆斯希望與戴維斯當隊友早已不是秘密，詹姆斯除了曾多次公開受訪時表示希望戴維斯加盟湖人，本季初戴維斯的經紀人也更換為與詹姆斯同樣的團隊，兩人的互動也引發諸多聯想，聖誕節時詹姆斯或許會偷偷許下這個願望。

▲鵜鶘戴維斯（左）與湖人詹姆斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

勇士柯瑞（Stephen Curry）：總冠軍賽MVP

勇士近4季奪下3冠，但陣中球星柯瑞卻未曾拿過任何一次總冠軍賽MVP，2014球季爆冷由伊古達拉（Andre Iguodala）拿下，2015球季及2017球季則因杜蘭特加盟後表現搶眼而由他收下總冠軍MVP，勇士今年仍是奪冠大熱門，柯瑞肯定也希望獲得一座總冠軍MVP殊榮。

七六人西蒙斯（Ben Simmons）：命中一顆三分球

2017球季最佳新秀西蒙斯上季三分球投11中0，命中率為0%，而依靠高大身材優勢取分與傳導球的他，外線並不是他的進攻選擇，本季更從未於三分線上出手過，他曾受訪表示他本季將不會投三分球，故若他投進，對他而言肯定是一份聖誕禮物。

拓荒者里拉德（Damian Lillard）：唱片合約

里拉德曾被球迷認為是被籃球耽誤的饒舌歌手，他曾因為做音樂待在錄音室超過12小時，目前已推出2張個人饒舌專輯，音樂也已在串流平台可供收聽，但他個人目前未有唱片公司簽約，曾透露私底下最喜歡唱饒舌的里拉德，若獲唱片合約肯定是一份聖誕大禮。

火箭哈登（James Harden）：上季的火箭

火箭本季戰績不如預期，且球隊更與季前眾人期待的安東尼（Carmelo Anthony）分道揚鑣，主力控球保羅（Chris paul）又再度拉傷大腿缺陣，目前戰績也僅為西區第八，火箭上季曾寫下聯盟最佳例行賽戰績，更一度殺到西區冠軍賽，哈登過聖誕節時，應很難不聯想到上季一飛沖天的火箭。

▲火箭哈登。（圖／路透社）

塞爾提克厄文（Kyrie Irving）：像柯瑞一樣收到NASA邀請

厄文原在勇士柯瑞發表「不相信人類登上月球」言論前就曾以「相信地球是平的」發言引起討論，但柯瑞因此獲得美國太空總署（NASA）的邀請前往總部參觀，厄文在「地平說」後雖然已公開表示道歉，但或許他也希望像柯瑞一樣收到NASA的邀請，若因此可上太空端看地球，可能也是一份聖誕大禮。

雷霆衛斯布魯克（Russell Westbrook）：能拿下大四喜。

個人生涯大三元聯盟史上第三多的雷霆衛斯布魯克，曾單季寫下41次大三元的他，更於2016與2017球季連續兩季場均繳出大三元的可怕數據，堪稱現役大三元製造機的他，目前只有發生高達10次失誤的「另類」大四喜，得分、籃板、助攻、抄截、阻攻任四項上看9次的大四喜可能才是他的最佳目標。

▲雷霆衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）