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大聯盟各隊最想要的聖誕禮物（二）　國聯東區篇

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▲亞特蘭大勇士隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士國聯東區封王。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

一年一度的聖誕節來了，全球各地的人們都希望得到聖誕老人贈送的禮物，當然對於大聯盟球團來說也不例外，美媒《The Score》整理大聯盟30支球隊聖誕禮物願望清單，條列出每一隊目前最需要的禮物。

國東區：

勇士：再創佳績
勇士隊在今年拿下相隔5年的國聯東區冠軍，明年目標一樣是國東區龍頭寶座，進入休賽季國東區各隊補強動作頻頻，勇士也延攬不少資深好手加入，包括唐納森（Josh Donaldson）和麥肯（Brian McCann），搭配陣中國聯新人王阿庫納（Ronald Acuna Jr.）等年輕潛力，有望續創佳績。 

國民：搞定藍登延長合約
在哈波（Bryce Harper）合約到期離隊後，國民下一步要鞏固現有打線，這位28歲明星三壘手投入自由市場肯定吸引許多球隊爭搶，據《FanGraphs》數據顯示，自從2017年以來，在三壘手的WAR數據上，藍登僅輸給拉米瑞茲（Jose Ramirez），若能盡快搞定藍登（Anthony Rendon）的延長合約，對於國民幫助將有極大助益。

費城人：拒絕虎頭蛇尾
費城人今年球季在8月底戰績72勝62敗，在國聯東區位居第2名，但怎知道進入關鍵9月衝刺期，球隊戰績一落千丈，僅繳出8勝20敗的成績，瞬間讓球隊丟了季後賽機會。今年休賽季費城人喊話撒錢補強，目光掃向哈波和馬查多兩大咖身上，若成功補強所需位置，明年球季預計會有一番作為。

▲▼馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人爭取馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

大都會：健健康康打完球季
大都會聘請知名經紀人瓦格南（Brodie Van Wagenen）擔任球隊總管，儘管今年大都會因傷兵眾多，只繳出77勝85敗戰績，但新上任的瓦格南肯定有許多計畫，即便無法立即脫胎換骨，但大都會步入正軌。

馬林魚：球迷進場
基特（Derek Jeter）團隊接手馬林魚的第一年，相信球團上下都不好過，因為馬林魚進場人數排全大聯盟墊底，平均每場僅有1萬多人進場，為了重新塑造馬林魚形象，基特確定拆了外野全壘打造景，同時發布新球衣，盼明年能有一番新氣象。

▲馬林魚比賽僅1590人進場。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚進場人數排大聯盟墊底。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟聖誕節
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