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企排／台電上半季封王拼五連霸　黃建逢貢獻全隊最高166分

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▲▼台電上半季封王拼五連霸　黃建逢貢獻全隊最高166分。（圖／中華排協提供）

▲黃建逢（右）。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導　

企業排球聯賽14年上半季賽事至23日全部結束，在上一季度例行賽、挑戰賽雙雙封王的台電男排，23日再以3比0（25：23、25：19、25：20）擊敗MIZUNO，以13勝0敗於上半季封王成功。

本賽季將挑戰企排男子組例行賽首次的五連霸紀錄，台電男排已在上半季開出好彩頭，能夠達成無敗戰績，貢獻全隊最高166分的主攻手黃建逢絕對功不可沒，黃建逢表示，都是團隊團結一心才能達到這個成果，「要感謝教練團、隊友們的努力，上半季完成全勝後，希望下半季也能延續這股氣勢，繼續拿下好成績。」

▲▼台電上半季封王拼五連霸　黃建逢貢獻全隊最高166分。（圖／中華排協提供）

首次企排明星賽將在29日登場，黃建逢在網路投票以11135票在主攻手中排名第一，展現了超高人氣，而這次台電男排共有10名球員入選，平時並肩作戰的隊友也將在明星賽中交手，「與不同隊的球員組成一隊，還有不同教練帶領，感覺十分新鮮。」

過往總是能在球場上帶來不同慶祝動作的黃建逢，今年是否能在明星賽中再展現創新動作，也讓球迷十分期待，「希望能帶給球迷們不同於例行賽的歡樂感受，大家一起期待明星賽驚喜的到來。」

企排上半季的「封關戰」由長力育樂對上conti，長力今天再度展現極佳的默契合作及流暢度，以3-0（25-15、25-17、25-22）獲勝，在嘉義站拿下二連勝，以8勝6敗戰績排名第二。MIZUNO則在本週連吞兩敗，勝場數被拉開，以5勝9敗排名第三，conti則以1勝12敗排名第四。

▲▼台電上半季封王拼五連霸　黃建逢貢獻全隊最高166分。（圖／中華排協提供）

關鍵字： 企排台電男排
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