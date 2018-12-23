「六拍子」陳聖平富邦U18獲MVP　陳柏毓最佳投手

▲富邦U-18明日之星大賽，藍隊陳聖平。（圖／記者林敬旻攝）



記者王真魚／新北報導

富邦首屆U-18明日之星大賽23日登場，集結全台40名U18青棒好手同場較勁，由陳金鋒、王建民擔任兩隊總教練。賽後也公布最高榮譽「The One」大獎以及最佳九人，成德高中「六拍子」好手陳聖平榮獲「The One」，最佳投手則是北科陳柏毓。

明星賽陣容集結40位青棒新星，不少好手值得關注，陳聖平號稱顏值及投、打、守、跑兼具，還會蹲捕的「六拍子好手」，今天擔任藍隊先發捕手，3局掃出三壘安打，打回2分，將比數追至1分差，來自平鎮的隊友郭玟毅4局補上1支2分打點二壘安打，率軍逆轉勝。

大會根據選手今天比賽的表現，由專業評審及媒體票選（各占30%），加上網路人氣票選的積分（40%），選出「The One」大獎，成為單場最有價值球員，最佳九人則由兩隊教練團選出。陳柏毓接替李晨薰投球，成功壓制白隊攻勢，後援2局無失分，球速最快也有147公里，拿下勝投。

完整獲獎名單如下：

The One 成德高中陳聖平

最佳九人

投手 北科附工陳柏毓

捕手 成德高中陳聖平

一壘 平鎮高中劉基鴻

二壘 平鎮高中李灝宇

三壘 平鎮高中林子豪

游擊 普門高中鄭宗哲

外野 平鎮高中郭玟毅、高苑工商羅暐傑、穀保家商邱智呈