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高中木棒全壘打大賽會槓龜？　林逸達首球幫大家解套

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▲高中強打少年林吳晉瑋、林逸達、陳聖平。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中強打少年林吳晉瑋、林逸達、陳聖平。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦U18明日之星大賽23日賽前全壘打大賽熱鬧登場，高中4位重砲林逸達、陳聖平、劉基鴻、林吳晉瑋參賽，他們賽前一致擔心4人會連1轟都打不出去，不過林逸達首球就開轟解套，加上劉基鴻對決林益全的大魔王對抗賽，4位高中生共敲18轟。

全壘打大賽11點在新莊棒球場展開，天氣陰雨不定，風勢對右打有利，第一位登場的林逸達首球就開轟，他賽後表示第一球轟出全壘打有幫大家解套的感覺，最後第二輪跟白隊隊友劉基鴻對決，以2比3飲恨，林逸達說，「他是很會長打的打者，不容易被三振。」

拿下決勝輪勝利的劉基鴻提到，對手裡面林逸達最強，「他看起最大隻最有力呀。」劉基鴻與「大魔王」林益全正面對決，最終以2比3落敗，他提到，「學長在職棒打那麼多年很強，全壘打大賽也很有經驗，他送我這支簽名球棒會留起來紀念。」

陳聖平、林吳晉瑋頂著左打逆風的劣勢，但兩人沒有漏氣，各敲2轟、1轟。陳聖平說，「很緊張，怕打不過，本來想說打1支就好，雖然逆風還是要用拉打，才能讓力量釋放。」林吳晉瑋則前5出局都沒有敲出全壘打，藍隊隊友全體上前送水集氣，穀保隊友林辰勳幫他送上熟悉的球棒，讓林吳晉瑋感到很溫馨，終於順手開轟。近距離看林益全全壘打，林吳晉瑋說，「看賢拜打擊很輕鬆，下盤很穩。」

▲劉基鴻、林逸達、林吳晉瑋、陳聖平與林益全合照。（圖／記者楊舒帆攝）

▲劉基鴻、林逸達、林吳晉瑋、陳聖平與林益全合照。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 富邦U18新北國際青棒邀請賽林逸達
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