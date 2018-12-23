企排／台電收下開季12連勝　張育陞更新本季單場最高得分

▲張育陞。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導

企業排球聯賽14年上半季進入最後一週，男子組22日第一場比賽由台電對上conti，至今仍保持不敗之身的台電公司不時將新生代球員黃宇晨、張育陞等人替換上場，一路穩紮穩打成功壓制conti氣勢，順利收下開季12連勝。

台電男排對上conti，讓新生代副攻手張育陞先發上場，張育陞在比賽中獲得12分，更新了自己本季單場的最高得分紀錄，在高中時期就以爆發力著稱的張育陞，自豐原高商畢業後加入台電僅僅半年，彈跳能力又更上一層樓。

張育陞一掃剛開季時的不自信，張育陞近期的表現越來越穩定，展現出明日之星的接班氣勢，「來到台電之後，跟高中訓練比起來多了很多負重的訓練，也讓我提升了不少肌耐力，還有就是加強防守的部分。」

雖然已經逐漸適應企排的高強度，但張育陞仍然維持著戰戰兢兢的心態，「我打球還是比較慢熱，像今天三、四局替換下場再上場時，表現就沒有前兩局來得好。」

台電公司擊敗conti拿下勝利後，以12勝0敗的完美勝率維持第一。另場男子組賽事排名二、三的長力育樂與MIZUNO在本季度第三次纏鬥至五局，最終由長力育樂收下勝利，將與MIZUNO的勝差拉開至兩場，conti則以1勝11敗排名第四。