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企排／最強僑生劉美菁45％攻擊得分率　助中國人纖多點開花

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▲▼ 企排／最強僑生劉美菁45％攻擊得分率　助中國人纖多點開花。（圖／中華排協提供）

▲劉美菁。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導

企業排球聯賽14年女子組第二、三名的中國人纖與ATTACKLINE，本週在嘉義港坪體育館進行上半季最後一週的二連戰，22日由中國人纖出戰ATTACKLINE，中國人纖以3比0（25：18、25：22、25：19）帶走勝利。

中國人纖和ATTACKLINE成員大多由台師大及北市大校隊組成，上週剛經過連續五日的大專排球聯賽預賽，過往就為大專強豪的兩隊也分別在預賽A、B組都取得全勝的好成績，保持連勝的好狀態，今日比賽開局兩隊就不斷拉鋸。

ATTACKLINE雖然一度取得領先優勢，但在中國人纖多點開花，有四名攻擊手得分上雙的情形下，最終讓中國人纖以3比0勝出，其中中國人纖的快攻手劉美菁本場比賽表現得可圈可點，拿下整場比賽第二高的16分。

▲▼ 企排／最強僑生劉美菁45％攻擊得分率　助中國人纖多點開花。（圖／中華排協提供）

今年大二的劉美菁去年從馬來西亞來台唸書，加入中國人纖第二年展現了爆炸性成長，不僅擁有全隊最高的45％攻擊得分率，攔網得分也是全企排女子組最高，目前也在企排總得分榜上排名第三。

劉美菁表示，「對比去年剛開始打企排的狀況，現在越打越順手，因為原本不是打攔中，經過一年多的努力，與團隊的練球相處才培養出好默契，球技方面也精進不少。」賽前都會看比賽影片來研究對手，今年球隊默契表現也很不錯，才能打出多場精彩的比賽。

而正值企排聯賽、大專聯賽蠟燭兩頭燒的期間，劉美菁也說「今年的目標當然是要助台師大女排重返冠軍寶座，但還是需要再調整。目前遇到最大的問題就是體力方面的調節，最近練習也會特別著重在體能訓練上。」

另場女子組賽事則由台電女排以3比0 （25：17、26：24、25：20）擊敗極速超跑，以 13勝 0 敗的成績穩坐女子組第一。也拿下勝利的中國人纖則以 8 勝 5 敗緊追在後。ATTACKLINE 與極速超跑則分別為 3 勝 10 敗、2 勝 11 敗劣於三、四位。

▲▼ 企排／最強僑生劉美菁45％攻擊得分率　助中國人纖多點開花。（圖／中華排協提供）

關鍵字： 企排中國人纖劉美菁
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