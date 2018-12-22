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大專足聯／5分鐘趕2球逆轉勝台大　高醫大終拿下一場拼保級

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▲▼大專盃,大專足聯,台大vs高醫大, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲大專盃台大vs高醫大。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級22日賽事，第三場比賽由台灣大學對決高醫大，前兩場比賽都輸球的高醫大，上演逆轉秀2比1收下勝利，隊長古智伊表示，「前面幾場踢下來覺得跟台大好像有拼，就盡力去拼看看，下半場有掌握到比賽節奏，就比較知道怎麼踢。」

台灣大學率先在開賽6分鐘由李家源進球取得1比0進入下半場，不過高醫大靠著U19國腳侯品邑在下半場第59分鐘、64分鐘梅開二度，幫助高醫大擊敗台灣大學，在歷經兩場敗仗後，終於收下勝利，古智伊提到，「今天我們常先發的都沒有來，本來在進攻上就比較差，這屆因為畢業學長多，實力就沒那麼好。」

▼台大李家源（右）進球。

▲▼大專盃,大專足聯,台大vs高醫大, 。（圖／記者謝孟儒攝）

「前面幾場踢下來覺得跟台大好像有拼，後面下來也檢討隊員的缺點。」古智伊說，「下半場也比較聰明控制節奏，比較有起色，大家知道什麼時候該走哪裡，逆轉勝的心情就是終於拿下一場，我們也不想降下去，接下來先拼中興，和台體、北體就是不要掉太多分，想辦法跟別組比留在上面。」

古智伊從小2踢球踢到大3，高中就讀中山工商以前算正式練習，「甲級、聯賽都有踢，高三青年盃冠軍，大學之後沒有想要在踢球，覺得沒什麼出路。」對於帶球隊，「覺得他們如果不積極，可能會罵他們，因為這一場當初有想說可以拼一下，掉的那一球算是沒有溝通好，被進球還好進球時間早，就還有時間追，比較不擔心。」

▲▼大專盃,大專足聯,台大vs高醫大, 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃五人制高醫大台大
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