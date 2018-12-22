友人爆馬查多想為洋基效力　通知3球團新年後才會決定

▲友人爆馬查多想去洋基，但仍尚未做出決定。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

自由市場大咖馬查多（Manny Machado）未來動向備受矚目，本週陸續與白襪、洋基和費城人球團會面，據友人消息指出，馬查多表達想為洋基效力，不過據資深記者海曼（Jon Heyman）消息指出，馬查多在新年之前都不會做出簽約決定。

日前前往洋基球場與高層會談90分鐘，雙方相談甚歡，目前洋基在這場爭奪戰中處於領先位置，但海曼指出，馬查多陣營已經通知白襪、洋基和費城人，目前還不會與任何球隊簽約，預計最快在跨年過後才會做出最後決定。

《MVP Sports Group》經紀公司旗下除了客戶馬查多外，退休球員貝爾川（Carlos Beltran）也是客戶之一，洋基日前在與馬查多會面談約的同時，也一併詢問了貝爾川擔任總管顧問的可能性，將聘請貝爾川加入球隊高層，一方面也是希望他當忙招募馬查多。

今年自由市場最大咖非哈波（Bryce Harper）和馬查多莫屬，洋基已經表明對哈波無太大的網羅興趣，把目標全力放在爭取馬查多身上，報導中指出，馬查多預計會收穫一紙超過2億美元的合約報價，合約總值甚至上看3億美元。

馬查多生涯4度入選全明星、2次金手套、2次美聯MVP票選前5，今年季中被金鶯交易到道奇，整年繳出.297/.367.538打擊三圍，敲出188安包含37轟，貢獻107打點同時還跑出14盜。

▲外傳洋基爭取哈波的可能性不大。（圖／達志影像／美聯社）



★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

