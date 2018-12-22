運動雲

> >

友人爆馬查多想為洋基效力　通知3球團新年後才會決定

ETtoday運動雲

▲▼2018國聯分區戰G2，道奇，馬查多（Manny Machado）全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲友人爆馬查多想去洋基，但仍尚未做出決定。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自由市場大咖馬查多（Manny Machado）未來動向備受矚目，本週陸續與白襪、洋基和費城人球團會面，據友人消息指出，馬查多表達想為洋基效力，不過據資深記者海曼（Jon Heyman）消息指出，馬查多在新年之前都不會做出簽約決定。

日前前往洋基球場與高層會談90分鐘，雙方相談甚歡，目前洋基在這場爭奪戰中處於領先位置，但海曼指出，馬查多陣營已經通知白襪、洋基和費城人，目前還不會與任何球隊簽約，預計最快在跨年過後才會做出最後決定。

《MVP Sports Group》經紀公司旗下除了客戶馬查多外，退休球員貝爾川（Carlos Beltran）也是客戶之一，洋基日前在與馬查多會面談約的同時，也一併詢問了貝爾川擔任總管顧問的可能性，將聘請貝爾川加入球隊高層，一方面也是希望他當忙招募馬查多。

今年自由市場最大咖非哈波（Bryce Harper）和馬查多莫屬，洋基已經表明對哈波無太大的網羅興趣，把目標全力放在爭取馬查多身上，報導中指出，馬查多預計會收穫一紙超過2億美元的合約報價，合約總值甚至上看3億美元。

馬查多生涯4度入選全明星、2次金手套、2次美聯MVP票選前5，今年季中被金鶯交易到道奇，整年繳出.297/.367.538打擊三圍，敲出188安包含37轟，貢獻107打點同時還跑出14盜。

▲哈波奪2018全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲外傳洋基爭取哈波的可能性不大。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 馬查多洋基費城人白襪
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

熱門新聞

道奇清倉大交易　送出普伊格、坎普共4人至紅人

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

中職／高志綱退役轉任教練　2003亞錦國手只剩恰恰3人

坦言屢遭交易很洩氣　林書豪：但被裁掉更糟糕

王柏融IG打日文杉谷拳士來留言　桃猿隊友：阿娘威！神童

陷交易傳言林書豪送漂亮助攻　11+5+4助老鷹逆轉尼克

讀者回應

﻿

最新新聞

1岳政華傷後復出冠軍戰飆勝投

2曾俊欣母親太累身體撐不住

3杰倫觸擊不成敲二壘打

4祖巴奇送AD驚天火鍋震撼全場

5登高看巨蛋　王柏融驚：小擔心耶

熱門新聞

1道奇清倉普伊格坎普等人去紅人

2魔術有意透過交易得到林書豪

3高志綱轉任教練　2003亞錦國手剩3人

4屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

5王柏融IG打日文　桃猿隊友：阿娘威！神童

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366