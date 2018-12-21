戴維斯與詹皇聯手？　巴克利：不喜歡超級強隊

▲戴維斯近期交易傳聞不斷，外界都認為他將去湖人與詹皇聯手。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

超級大前鋒戴維斯(Anthony Davis) 先前他換了與詹姆斯(LeBron James)的經紀人，也被認為是想與「詹皇」聯手，在本季加入湖人的傳聞也不斷，而先前「惡漢」巴克利(Charles Barkley)在受訪時談但「一眉道人」與詹姆斯聯手的問題，「這將是聯盟的不幸，我不喜歡超級強隊。」

鵜鶘目前已15勝17敗排在西區倒數第3戰績相當不佳，加上戴維斯最快將於2020年成為自由球員，也讓近期關於「一眉道人」交易傳聞越來越多，其中聲浪最大的就是詹姆斯所屬的湖人，除了湖人擁有足夠的錢能支付他的頂薪之外，戴維斯將經紀人換成與與「詹皇」相同的保羅(Rich Paul)也被視為是想加盟洛杉磯的象徵。

▲戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）



對於這名頂級大前鋒，巴克利直言並不樂見戴維斯與詹姆斯聯手，「我認為這對NBA來說是不幸的。但是，當我聽說戴維斯與Klutch Sports經紀公司簽約時，我知道他在為日後鋪路。當他跟保羅簽約後我首先想到的，就是戴維斯要去湖人了，所以我覺得他們位戴維斯鋪路去湖人已經有一年多的時間， 若他真的去了，這對聯盟來說真的非常不幸的。」

「我不喜歡超級強隊，因為這會讓這種球隊無法被擊敗，就像杜蘭特(Kevin Durant)去勇士一樣。另外，這會毀掉一支球隊，如果戴維斯離開紐奧良，他們便成了一支無關緊要的球隊，那太不幸了，我們希望看到聯盟有平衡的競爭力。」巴克利表示。

本賽季戴維斯場均可以攻下28分，12.3籃板，4.7助攻，投籃命中率為50.4％，三分命中率為33.8％，罰球命中率為81.1％數據相當全面。

▲巴克利不希望戴維斯與詹姆斯聯手，認為會破壞聯盟平衡。（圖／CFP）