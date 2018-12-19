大王加盟記者會意外插曲　主持人吳怡霈效果不斷

▲前體育主播吳怡霈轉戰演藝圈。（資料圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

「大王」王柏融19日下午舉行加盟記者會，會中請來前體育主播吳怡霈擔任活動主持人，不過在記者會中翻譯還講到一半就插嘴、靠近麥克風大笑、還幫王柏融取綽號等行為，也在網路上掀起討論，鄉民紛紛表示，「不得體的主持」、「是喝醉？」

王柏融加盟日本火腿記者會，火腿社長與Lamigo桃猿領隊及雙方總教練都到場，場面相當盛大這場記者會每一句話都需要靠口譯翻譯，記者會前段吳怡霈表現還看似平靜，但從中後段開始失控，例如在口譯還在翻譯火腿社長說可能要與台灣旅遊社合作「大王團」到一半，吳怡霈就喊，「好想參加喔！」

吳怡霈本身有些日文底子，因此在活動現場她先問王柏融會不會日文，教他日文並且要王柏融跟著他念日文的「北海道火腿鬥士」。她還多次對著麥克風笑，並且還問口譯人員怎麼會如此鎮定等等。

王柏融是中華職棒史上第一位以入札制度旅日的選手，因此這場記者會也得到相當多關注，網路上也有實況直播，鄉民看到吳怡霈的脫序表現，紛紛留言，「失控的主持人」、「記者會最大敗筆是吳怡霈」、「主持人喝醉了？」、「主持人怎麼沒被轟出去」、「好想念展元」等言論。

對此吳怡霈經紀人表示，沒看到新聞並不清楚，下午的記者會事前有和球團及王柏融對過內容，因整場記者會台日溝通皆透過翻譯，時間大概40分鐘，主辦方希望在記者會不會太嚴肅，氣氛能輕鬆一點，所以才會活潑主持緩和情緒，或許是體育線和娛樂線的看法不同。