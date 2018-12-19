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詹皇暖心一面　輸弱隊籃網仍硬擠笑容與球迷合影

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▲湖人,詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯輸球仍擠出笑容與球迷合影展現暖心一面。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

湖人19日前往客場挑戰籃網，雖然詹姆斯(LeBron James)全場飆出36分，13籃板，8助攻的準大三元數據，但最終湖人仍以110比115遭逢連敗，「詹皇」賽後也相當失望，不過當時有女球迷衝進場要找他合照，詹姆斯也馬上展現風度，硬是擠出笑容合影，但隨後他也秒變臉，可見他對於球隊失利的不滿。

面對實力較弱的籃網，湖人卻打得非常辛苦，在少了麥基(JaVale McGee)的情況下禁區不斷遭到肆虐，雖然「詹皇」狂飆準大三元數據，但關鍵時刻3次的三分投射僅命中一球，其中還出現「大麵包」最終湖人也遺憾落敗，對於自己球隊的失利詹姆斯賽後也顯得相當失落，目前球隊也遭逢2連敗，而且都是實力與戰績都較弱的隊伍。

不過賽後「詹皇」原先準備要離場，但突然有一名女球迷衝進場要找他合影，保全見狀也立刻上前要阻止，但詹姆斯卻展現暖心一面，他一舉摟住了這名女球迷讓保全離開，並且馬上將球迷的手機接過來自己掌鏡，並完成球迷想要合照的心願，當下處在失落心情下的「詹皇」還馬上擠出笑容，讓球迷相當興奮，但「詹皇」滿足球迷願望後，馬上變臉變得非常嚴肅，可想而知他對這次的失利非常沮喪，但他暖心與球迷拍照的行為也被外界大讚有風度。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯
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