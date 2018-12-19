致敬近代最強捕手！雙城退休茂爾7號球衣　隊史第8人

▲雙城宣布退休茂爾7號球衣。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

雙城隊7號球衣未來不再屬於任何球員！明星捕手茂爾（Joe Mauer）在今年季後正式宣布退休，結束大聯盟15年生涯，雙城隊於台北時間19日發布聲明，表示將退休代表茂爾的7號球衣，為這位在雙城效力15年的老臣至上最高敬意。

根據大聯盟報導，雙城隊正式宣布退休7號球衣，未來將為茂爾舉行退休儀式，不過目前時間還未確定。若不包括全大聯盟退休的42號球衣，雙城隊史上一共退休7件球衣，茂爾將是隊史第8人榮獲球衣退休的球員。

高中時時期就享譽全美的超級捕手莫爾，2001年選秀會上被雙城以狀元籤相中，2004年登上大聯盟，與之後於2006年榮獲美聯MVP的摩諾（Justin Morneau）組成「MM連線」，開啟雙城2000年初期的盛世，他們兩個聯手時，9年內拿下6座美聯中區冠軍。

▲茂爾攻守俱佳，可說是近代最強捕手之一。（圖／達志影像／美聯社）



莫爾生涯在2009年來到巔峰，繳出.365/.444/.587打擊三圍，連續2年榮登美聯打擊王，並在該年度美聯MVP票選中，囊括所有第一名選票，成為大聯盟史上第6位以捕手身份獲得MVP的球員。

不過在2013年莫爾遭遇生涯最大運動傷害，因為擦棒球擊中面罩造成腦震盪，導致球季提前報銷，而這個傷害對於日後的影響極為巨大，隔年雙城球團決定讓莫爾轉任一壘手，以延長他的職業生涯。

莫爾15年大聯盟生涯，一共出賽1858場，生涯打擊率.303，累積143轟、923分打點。6度入選明星賽，5次捕手銀棒獎，3次捕手金手套，3屆美聯打擊王，其中生涯2123支安打排隊史第2。

▲茂爾大聯盟15年生涯都效力雙城隊。（圖／達志影像／美聯社）



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