烏來峽谷馬拉松即日起開放報名　女模池端玲號召日跑者來台

▲廖柏雅、池端玲擔任烏來峽谷馬拉松活動大使。（圖／主辦單位提供，下同）

體育中心／綜合報導

烏來峽谷馬拉松在首屆即拿下臺灣10大優質賽事冠軍，今年更請來樂壇小王力宏廖柏雅及日籍女優跑者-池端玲名共同擔任活動大使，號召日本跑者在黃金週10天的假期搭機來台旅跑，廖柏雅更創作大會專屬主題曲『Running in Place』，即日起開放報名，將在明年5月5日開跑。

烏來峽谷馬拉松有豐沛的活氧、負離子、芬多精「烏來空氣三寶」，經北醫大莊凱任教授檢測出烏來峽谷賽道PM2.5平均值約在0.1-0.2間，平均遠低於大安森林公園100倍，甚至臺灣都會區200倍，也成為跑步旅遊的首選。

烏峽馬賽道已取得IAAF/AIMS距離國際認證，途經烏來峽谷、櫻花林道、瀑布奔流、泰雅藝術等，以媲美太魯閣峽谷風景搭配標準距離賽道，是女生初次挑戰全馬的不二選擇，跑後在烏來泡美人湯、給自己犒賞座精美的初馬獎，完美全馬體驗就在2019烏來峽谷馬拉松。

本屆還有號稱年度最潮選手完賽禮，特別融入泰雅編織與日本繩結文化，設計師宋政傑表示，當日本的跑者一起來烏峽馬共襄盛舉時，也象徵者兩種編織文化和民族文化的交流，希望透過設計溝通到更多國外跑友，讓更多國外喜歡旅跑的朋友一起認識烏來。

烏峽馬將在2019年5月5日舉行，現正熱烈報名中，為維持山徑賽道安全及舒適品質，本次報名全程馬拉松組限額1500人、半程馬拉松組限額2000人。

本屆賽事特別與美國戶外休閒第一品牌MERRELL合作在賽前一天5月4日推出『烏來峽谷馬 健康換氣健行』，推出內洞國家森林遊樂區停車場>三弦瀑布>小池瀑布>信賢瀑布>信賢吊橋>信福路>瀑布路>勇士廣場(終點)共4.1公里的健走活動，人數限額300位，完成贈送限定版本禮物。

新北市觀旅局局長陳國君表示，本次結合優質旅行社共推烏來峽谷馬拉松套裝行程，中華郵政板橋郵局為賽事推出烏峽馬限量版祖靈之眼明信片、郵票以及特製郵戳。