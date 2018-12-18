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大專棒聯／許銘傑賽前調教　城市科大江國謙13K完投勝

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▲大專棒球聯賽，臺北城市科大公開二級，許銘傑客座指導。（圖／臺北城市科大提供）

▲大專棒球聯賽，臺北城市科大公開二級，許銘傑(左)客座指導先發投手江國謙(右)。（圖／臺北城市科大提供）

記者楊舒帆／綜合報導

大專棒球運動聯賽公開組二級賽事，臺北城市科技大學投手江國謙18日賽前經過西武獅投手教練許銘傑調教後，馬上投出13K百球完投勝壓制中原大學，率隊拿下第2勝晉級複賽。

臺北城市科技大學今年由曹竣崵執教，出征大專棒球聯賽公開組二級賽事，18日D組預賽第2戰迎戰不少平鎮高中畢業球員組成的中原大學，先發投手派出與桃猿新秀撞名的江國謙主投，且兩人年紀相仿，生日僅差11個月，他畢業於台北市強恕中學，然後就讀臺北城市科大。

西武獅投手教練許銘傑返台，受曹竣崵之邀到場擔任客座教練，江國謙賽前牛棚時接受許銘傑指導，並提醒他投變化球時要注意，不要被打者看穿球路。

▲大專棒球聯賽，臺北城市科大公開二級，許銘傑客座指導。（圖／臺北城市科大提供）

▲大專棒球聯賽，臺北城市科大公開二級晉級複賽。（圖／臺北城市科大提供）

經過許銘傑指導，江國謙馬上運用到場上，此戰完投7局，用100球，僅被敲出2安打，飆13K，壓制中原大學。總教練曹竣崵說，「他控球穩定，兩好球後都能投得精準，速度最快135公里，主要還是變化球都能控制到位。」

野手群表現也很出色，前一戰對嘉藥單場7失誤種下敗因，此戰不但無失誤，火力也有效發揮。首局張正道安打後，范暐恩獲得保送，陳麒晉安打推進形成滿壘，陳豫可選到保送擠回1分，李岱祐安打再下一城，6局下陳豫可三壘安打後再靠滾地球跑回1分保險分，最終以3比0獲勝，許銘傑賽後還送禮物給球員作為鼓勵。

臺北城市科大預賽3戰奪2勝1敗，中原大學則是1勝2敗，嘉藥科大2勝，聖約翰科大2敗，19日還有D組最後一場預賽為嘉藥大學對聖約翰科大，但已經無關晉級，D組晉級球隊為嘉藥科大與台北城市科大。

▲大專棒球聯賽，臺北城市科大公開二級，許銘傑客座指導。（圖／臺北城市科大提供）

▲大專棒球聯賽，許銘傑(右二)客座指導，與臺北城市科大休閒事業系主任陳寅全(右一)交流。（圖／臺北城市科大提供）

關鍵字： 大專棒聯許銘傑臺北城市科技大學江國謙
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