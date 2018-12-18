亞青橄欖球／中華5比38香港奪季軍　無緣明年U20世界盃

▲U19亞青橄欖球，中華隊敗給香港。（圖／中華橄欖球協會提供）



記者路皓惟／台北報導



U19亞青橄欖球賽中華隊取得2連勝，台北時間18日下午3點出戰挑戰6連霸的香港隊，上半場香港豪取3次達陣，下半場中華隊擋不住香港大軍，終場5比38不敵香港，無緣明年7月於巴西舉辦的U20世界盃。

此戰開賽第11分鐘，香港隊8號Toby Jurecka率先達陣，接著踢球得手，取得7比0領先。隨後第22分鐘，中華隊靠著王志恩達陣反擊，追到剩下2分差。隨後香港隊在第28分鐘、第31分鐘拿下兩次達陣，半場將領先擴大至21比5。

下半場第52分鐘香港在正集團後突破，一路殺入達陣區再下一城。第60分鐘，香港Toby Jurecka跑出單場第2次達陣，領先來到33比5，比賽結束前，香港再次攻下達陣，最終就以38比5大勝中華隊，拿下本屆U19亞青賽冠軍。

▲中華隊奪季軍無緣U20世界盃。（圖／中華橄欖球協會提供）



面對身材高大、體型魁武的香港隊，中華隊明顯對抗性劣勢，主帥李建霖坦言，「打完2場高強度的比賽，球員身體狀況沒有那麼好，體能下滑很多，加上每一場都有球員受傷，這場能排的都排下去了。」

全場中華隊僅拿下1個達陣，李建霖表示，「其實小組有做很多突破，只是無法有效連結，沒有辦法攻進達陣區，後來出現關鍵失誤，對方得分士氣被帶下去，被對手拉開，很可惜。」李建霖提到，這次陣中還有16名選手能夠參與明年比賽，好好準備一年，明年一定要把冠軍留下來。

▲香港完成六連霸。（圖／中華橄欖球協會提供）