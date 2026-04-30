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味全龍台北城市月祭門票回饋！護理師、警消、市府員工免費進場

▲味全龍響應五月Team Dragons台北城市月　多元入場回饋邀市民共襄盛舉 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍響應五月Team Dragons台北城市月　多元入場回饋邀市民共襄盛舉 。（圖／味全龍提供，以下同）

記者王真魚／綜合報導

為響應五月「Team Dragons台北城市月」系列活動，味全龍球團特別規劃多項入場票券回饋方案，邀請市民朋友走進球場，一同感受職棒魅力，讓棒球成為串聯城市情感的重要媒介。

本次活動結合臺北市不同族群，推出分眾回饋機制。於5月5日至5月6日臺北大巨蛋賽事期間，味全龍與臺北市政府體育局合作，透過「U-Sport臺北樂運動」的相關活動即可兌換門票入場。同時也適逢國際護師節，特別向長期守護社會健康的護理人員致敬，開放護理師及護理科系學生持相關證件當天免費兌換門票，傳遞對護理專業的支持與感謝。

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進入5月下旬，活動持續擴大。5月26日至5月27日臺北大巨蛋賽事，市府員工及警消人員可憑相關證件免費兌換當日門票。市府同仁平日為城市運作辛勞付出，球團特別規劃入場回饋，讓大家在球場中釋放壓力、共享歡樂時光；同時，也向第一線守護市民安全的警察與消防人員致敬，邀請其攜伴進場，感受熱血賽事。詳細換票資訊及最新消息以味全龍粉絲專業公布為準。

味全龍球團表示，希望透過本次「臺北城市月」活動，球員穿上城市主題球衣，讓棒球不只是運動賽事，更成為城市文化的一部分。透過市民朋友的參與，打造屬於臺北的共同記憶，讓更多人走進球場、愛上棒球。未來球團也將持續結合城市議題與在地資源，推動更多創新行銷與社會參與，深化職棒與城市之間的連結，為球迷帶來更豐富的觀賽體驗。

▲味全龍響應五月Team Dragons台北城市月　多元入場回饋邀市民共襄盛舉 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍響應五月Team Dragons台北城市月　多元入場回饋邀市民共襄盛舉 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍響應五月Team Dragons台北城市月　多元入場回饋邀市民共襄盛舉 。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍臺北城市月免費門票護理師優惠職棒賽事

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