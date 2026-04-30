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「滾地跟三振一樣好」 史庫柏挺過首局挨轟與傷退驚魂繳優質先發

▲史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）30日面對大聯盟戰績最佳的亞特蘭大勇士時，儘管比賽中一度引發受傷虛驚，但他仍繳出7局失2分的優質先發，可惜老虎最終3比4在客場飲恨落敗。

史庫柏主投7局僅被敲出5支安打，用91球飆出7次三振。史庫柏賽前曾分享他的投球哲學：「我很想上場把每一個人都三振出局，但我認為光是因為用球數的關係，我大概投個3、4局就得退場了。」

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「身為先發投手必須投得更長局數，在必要時讓對手揮棒落空，但大多數情況下，在第一或第二球製造一個漂亮的平凡滾地球，和三振出局是一樣好的。」

比賽開局，史庫柏遇到不小的亂流，被鮑德溫（Drake Baldwin）敲出安打後，艾爾比斯（Ozzie Albies）逮中一顆時速95.7英里、位置偏高的速球，一棒掃出左外野方向飛行距離達400英尺的兩分砲，讓勇士首局就取得2比0領先。

老虎總教練辛區（A.J. Hinch）賽後談到首局的狀況：「他們用全壘打突襲了他，艾爾比斯揮棒得非常好。但史庫柏挺了過來，並且漸入佳境；隨著比賽進行，他的球威和執行力都變得更好了。」

▲史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

老虎打線與守備也給予史庫柏強大火力與安定感；2局上培瑞茲（Wenceel Pérez）敲出二壘安打帶起攻勢，隨後榮格（Jace Jung）保送上壘。

兩出局後麥岡尼格爾（Kevin McGonigle）敲出適時安打追回1分，接著對手牽制發生失誤，讓老虎兵不血刃扳平比數。

3局上葛林（Riley Greene）再補上一發擊球初速達106.2英里、飛行距離417英尺的大號陽春砲，幫助老虎超前比分。

然而，比賽在第7局出現了令老虎球迷捏把冷汗的插曲；史庫柏在面對歐森（Matt Olson）時突然甩動手臂看似有些不適，他隨即示意捕手丁格勒（Dillon Dingler）上投手丘，並短暫交出手套。

由於老虎隊稍早才剛將巴耶茲（Javier Báez）與麥茲（Casey Mize）放入傷兵名單，總教練辛區不敢大意立刻衝上場：「我跑上去確保一切安好，畢竟過去24小時對我們球隊的醫療狀況來說並不好過。」

「他的手臂外側有一種奇怪的感覺，但他想繼續投，隨後便用三振解決了該局，我們對他收尾的狀態感到放心，但走上投手丘那瞬間絕對不是一件有趣的事。」

史庫柏事後解釋：「我真的不知道該怎麼解釋，我只是需要一點時間，所以把捕手叫出來；隨後那個症狀就消失了，在那之後感覺滿好的。」

關鍵字： 史庫柏、底特律老虎、MLB

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