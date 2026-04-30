萌翻大巨蛋！Hello Kitty領軍6角色現身　統一獅打造夏日尋寶盛會

▲統一獅6月前進臺北大巨蛋，攜手三麗鷗推出「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」主題日，打造夏日尋寶盛會。 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEN獅將於6月5日至6月7日連續三天前進臺北大巨蛋擔任主場賽事，這也是獅隊本季首度於大台北地區擔任主場。延續去年與三麗鷗合作於高雄澄清湖棒球場推出聯名主題日所獲得的熱烈迴響，今年雙方再度攜手，推出全新主題活動 SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting，邀請球迷一起走進臺北大巨蛋，展開充滿驚喜的尋寶之旅。

本次活動由人氣明星 Hello Kitty 領軍，率領大耳狗、美樂蒂、酷洛米、布丁狗、人魚漢頓現身球場，與球迷一同挑戰尋寶任務。活動期間，臺北大巨蛋館內將規劃多項趣味尋寶關卡，讓進場球迷在觀賽之餘，也能體驗互動闖關樂趣。

此外，賽前將舉辦三麗鷗明星合影見面會，並攜手 UniGirls 帶來聯合舞蹈表演，三天搭配不同曲目演出，以滿滿萌力與熱情，打造最歡樂的主題日盛宴。

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迎接即將到來的暑假，本次主題日形象設計特別以「戶外陽光尋寶」為概念，除了現場登場的六位明星角色外，更邀請超人氣帕恰狗一同入鏡。主視覺融合夏日戶外風格，角色們更以可愛的「曬黑造型」亮相，為活動增添話題與收藏價值，勢必成為今夏最吸睛的限定主題設計。

三麗鷗明星出席班表如下：6月5日（五）為Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、布丁狗；6月6日（六）為酷洛米、人魚漢頓、大耳狗、布丁狗；6月7日（日）為Hello Kitty、人魚漢頓、大耳狗、布丁狗、美樂蒂。

SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting 主題日臺北大巨蛋預售門票，將於5月5日中午12:00起於全台統一超商ibon售票系統正式開賣。購票資格與時程為：2026年豪華季票會員優先購票（5月5日12:00－17:00）、2026獅卡PLUS會員優先購票（5月5日18:00－5月6日17:00）、兆豐聯名卡卡友優先購票（5月6日18:00－5月7日17:00），全面開賣時間為5月7日18:00起。

今年夏天，快和三麗鷗明星們一起相約臺北大巨蛋，享受棒球與尋寶交織的超萌盛會！