「洋基殺手」伊瓦迪7局完美壓制 主帥毫不意外：他就是這樣的人

▲Nathan Eovaldi。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

面臨可能吞下4連敗的低谷，德州遊騎兵隊今（30日）在主場續戰紐約洋基，靠著陣中王牌伊瓦迪（Nathan Eovaldi）繳出7局無失分的完美壓制，最終以3比0完封條紋軍，成功避免系列賽遭到橫掃。

此役伊瓦迪徹底展現王牌價值，主投7局僅被敲出4支零星安打，沒有失掉任何分數，他全場狂飆7次三振，並讓洋基打者揮空高達20次；打線方面榮格（Josh Jung）在第5局擊出的兩分打點一壘安打成為致勝關鍵，為球隊奠定勝基。

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談到子弟兵的優異表現，遊騎兵總教練舒馬克（Skip Schumaker）毫不意外表示：「我一點也不驚訝，他就是這樣的人。」

事實上伊瓦迪在前一場面對奧克蘭運動家的比賽中，才剛經歷了他自2023年加盟遊騎兵以來最慘烈的戰役之一，當時他狂失6分並挨了4發全壘打；這一個多月來，他不斷微調投球機制，賽前防禦率一度高達5.79。

「這向你證明了他也是個凡人，」舒馬克為愛將緩頰：「有幾場先發表現不如平常的水準是沒關係的，他只是剛好有幾場先發狀況不佳，我認為這將是他今年接下來會保持的水準。」

伊瓦迪賽後受訪時透露：「顯然指叉球是我遇到危機時的首選，季初我用這顆球沒收到太大成效，感覺每個打席都在苦撐，但在正確的時機點使用指叉球非常關鍵，今天曲球也幫了大忙，能夠精準地把球投進好球帶。」

他也坦言近期使用速球的掙扎：「我覺得當我投速球時，就會被打出安打，像是面對貝林傑（Cody Bellinger）時，我覺得進壘點已經投得很好了，但他還是把球扛到左外野；但同時，我覺得卡特球或伸卡球很棒，現在就是試著在正確的時機點，搭配使用好球帶高處的速球。」