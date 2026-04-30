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馬德里直落二挫地主新星　辛納解鎖大師賽全四強成就、加入費納喬傳奇

▲世界球王（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界球王辛納（Jannik Sinner）闖進馬德里大師賽四強。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界球王辛納（Jannik Sinner）30日在馬德里大師賽強勢出擊，以6比2、7比6擊敗地主19歲新星霍達爾（Rafael Jodar），不僅首度闖進馬德里四強，更達成一項驚人成就，成為網球史上第6位在所有9項ATP千等級大師賽皆曾晉級四強的球員，這場勝利將辛納的近期連勝紀錄推進至21場，他在大師賽系列賽更已寫下跨季26連勝的恐怖神話。

這場8強賽事在馬諾洛桑塔納球場舉行，面對地主好手霍達爾的強悍挑戰，首盤辛納就以6比2輕鬆拿下，但第二盤霍達爾現了頑強鬥志，雙方一路糾纏至搶七，沒想到搶七大戰，戰局卻直接呈現一面倒，辛納連拿7分完封對手，耗時1小時55分鐘鎖定勝局。

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「他是非常出色的球員，將我逼到了極限，我盡其所能地做好準備。」辛納賽後給予對手極高評價，「這是一場高水準比賽，第二盤我有點運氣成分，但也累積了一些經驗，很高興第一次在這裡打進四強，這對我意義重大。」

憑藉這場勝利，辛納正式加入了一組傳奇名單。他成為史上第6位在職業生涯中完成所有9項ATP千分大師賽均闖入四強的選手，與瑞士天王費德爾（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）、英國名將穆雷（Andy Murray）以及德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）共同載入史冊。

辛納目前可說近乎無敵，自去年11月巴黎大師賽以來，他接連在印地安泉、邁阿密、蒙地卡羅橫掃群雄，若能在馬德里封王，他將成為史上首位連續奪得五座千分等級大師賽冠軍的男選手。

雖然敗給球王，但19歲的胡達爾依舊是本季紅土賽季的亮點，去年世界排名僅687名的他，在過去一個月內進步驚人，下週排名預計將飆升至第34位。

辛納下一戰的對手將是法國好手菲斯（Arthur Fils），後者目前正處於紅土9連勝的火熱狀態，兩位本季紅土不敗好手的對決也備受關注。

在女子賽事同樣傳出驚奇，以「幸運輸家」（Lucky Loser）身分遞補參賽的波塔波娃（Anastasia Potapova ），以6比1、6比7、6比3力克捷克前世界球后普莉絲柯娃（Karolina Pliskova），職業生涯首度闖進千分等級賽事四強，剛從俄國轉籍奧地利的波塔波娃賽後感性表示，非常珍惜這得來不易的第二次機會。

關鍵字： 網球辛納馬德里大師霍達爾波塔波娃

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