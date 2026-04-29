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全場歡慶卻讓吳承諭罰跑外野？餅總：要記住這個小miss

記者王真魚／台北報導

統一獅上周日在台南亞太棒球村以9比5領先進入9局上，推出投手吳承諭關門，最終順利收下勝利。不過賽後卻出現一段插曲，吳承諭在總教練林岳平指示下，獨自跑往外野進行折返跑，引發外界關注。對此，林岳平今（29日）受訪說明，強調這並非處罰，而是「當下提醒」，希望選手記住比賽中每一個細節。

吳承諭此役登板時，面對台鋼打者吳家鋐擊出一壘滾地球，卻在補位一壘時慢了半拍，讓打者形成內野安打。雖然最終並未擴大失分，仍順利關門成功，但這個細節讓教練團相當在意。

林岳平指出，當時已是兩出局、壘上無人，照理應是能穩定收尾的局面，「是可以大家比較安定去面對即將勝利的到來。」但因補位未完成，加上後續保送，反而讓場面出現潛在失分風險。

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他進一步說明，當下球隊原本規劃是讓後援投手群獲得休息，「如果他有狀況，我就要壓出救援投手，等於鍾允華要連三投，這是我們不希望發生的。」

談到賽後要求吳承諭跑外野，林岳平笑言，「那不是特別的處罰，是提醒。」他強調，當下在全場準備慶祝勝利時，刻意讓選手記住這個「小miss」，「有可能會帶給球隊原本計畫一些負擔。」

林岳平透露，吳承諭當下其實已經理解狀況，「他知道，也沒有什麼反應，笑笑的。」自己並未再特別多做溝通，目的只是希望選手記住當下的失誤，「不管是不是只有他，每個人在比賽中能做到的環節，都要確實完成。」

這段畫面經轉播曝光後，也在網路上引發討論，不少球迷聯想到Gerrit Cole過去未補位一壘造成關鍵失分的案例，留言笑稱「那一年的洋基要記得」、「這球真的不能漏」。

▲林岳平賽後要求吳承諭跑外野，強調補位細節不能鬆懈。 。（圖／截自CPBL.TV）

▲林岳平賽後要求吳承諭跑外野，強調補位細節不能鬆懈。（圖／截自CPBL.TV）

關鍵字： 中職統一獅吳承諭林岳平補位失誤職棒

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